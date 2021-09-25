Агент: «К Витиньо был интерес в России. Ключевую роль сыграло имя Луческу»

Новичок «Динамо» мог оказаться в другом чемпионате

  • 25.09.2021 14:13
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Агент: «К Витиньо был интерес в России. Ключевую роль сыграло имя Луческу»
© ФК Динамо Киев. Витиньо

Украинский агент Константин Сосенко, который является создателем футбольного агентства KS-CONSULTORIA DE FUTEBOL, рассказал о интересе к Витиньо со стороны других клубов, кроме «Динамо» и «Бордо».

«Были консультации с российскими клубами, но уже сами бразильцы, когда узнали, что Витиньо интересуется «Динамо», которое возглавляет Мирча Луческу, были настроены, чтобы парень поехал в Украину. Все-таки имя Мистера хорошо известно в Бразилии, его там уважают и знают, как он умеет развивать и адаптировать в Европе молодых игроков из Бразилии.

«Атлетико» поначалу даже сожалел, что уже после предложения от «Динамо», появился «Бордо», который предложил большую сумму за Витиньо, чем «Динамо». Хотя для самого футболиста приоритетом был наш клуб, из-за того, что с ним работает Луческу, а команда будет играть в групповом турнире Лиги чемпионов. Когда же трансфер в «Бордо» сорвался, «Атлетико» стал более лоялен в переговорах с «Динамо».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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