ЧЕСНАКОВ: «После стыка с нападающим Колоса почувствовал резкую боль»

Капитан «Ворсклы» – о своей травме

  • 25.09.2021 13:55
  • 171 просмотр
  • 0 комментариев
ЧЕСНАКОВ: «После стыка с нападающим Колоса почувствовал резкую боль»
© ФК Ворскла. Владимир Чеснаков

На 27-й минуте поединка 9 тура чемпионата УПЛ «Колос» - «Ворскла» (0:1) капитан полтавчан Владимир Чеснаков вынужден был попросить замену. Чеснаков рассказал, что заставило его принять такое решение.

«После стыка с нападающим «Колоса» почувствовал резкую боль и о продолжении участия в матче не могло быть и речи.

Насколько серьезно это мышечное повреждение? Конкретика появится в понедельник после консультаций с клубным медперсоналом. Пока что восстанавливаюсь дома, хромаю, но надеюсь, что всё обойдется и я смогу помочь «Ворскле» в следующем календарном поединке — с «Ингульцом», - сказал Чеснаков.

Напомним, что пока «Ворскла» занимает третье место в чемпионате УПЛ, набрав 18 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности