ЧЕСНАКОВ: «После стыка с нападающим Колоса почувствовал резкую боль»

На 27-й минуте поединка 9 тура чемпионата УПЛ «Колос» - «Ворскла» (0:1) капитан полтавчан Владимир Чеснаков вынужден был попросить замену. Чеснаков рассказал, что заставило его принять такое решение.

«После стыка с нападающим «Колоса» почувствовал резкую боль и о продолжении участия в матче не могло быть и речи.

Насколько серьезно это мышечное повреждение? Конкретика появится в понедельник после консультаций с клубным медперсоналом. Пока что восстанавливаюсь дома, хромаю, но надеюсь, что всё обойдется и я смогу помочь «Ворскле» в следующем календарном поединке — с «Ингульцом», - сказал Чеснаков.

Напомним, что пока «Ворскла» занимает третье место в чемпионате УПЛ, набрав 18 очков.