Валерий ФЕДОРЧУК: «Будем играть против команды уровня Лиги чемпионов»

Хавбек «Руха» – о предстоящем матче с «Динамо»

  • 25.09.2021 13:39
  • 496 просмотров
  • 0 комментариев
Валерий ФЕДОРЧУК: «Будем играть против команды уровня Лиги чемпионов»
© ФК Рух Львов. Валерий Федорчук

Полузащитник «Руха» Валерий Федорчук поделился ожиданиями от предстоящего матча против киевского «Динамо» в рамках 9 тура украинской Премьер-лиги.

«Динамо» без всяких сомнений - это хорошая команда. Считаю, что за игрой - это сейчас лучшая команда Украины, даже несмотря на поражение «Шахтеру» в Суперкубке.

Луческу - это пока лучший тренер в Украине. Он знает наш чемпионат, разбирает соперников, поэтому игра будет очень тяжелой. Тем интереснее будет проверить себя на фоне такого оппонента.

Конечно, мы готовимся, настраиваемся, разбираем все моменты. Хотим отработать их на тренировках, чтобы в игре мы были готовы к любой ситуации. Мне очень хотелось бы сыграть в этом матче, но, к сожалению, я не смогу помочь своей команде из-за перебора желтых карточек.

Будем играть против команды уровня Лиги чемпионов. Можем получить результат благодаря самоотдаче и компактности на поле. Нужно отдать больше сил, чем обычно. Шанс всегда есть», - сказал Федорчук.

Матч «Рух» – «Динамо» состоится сегодня, 25 сентября. Начало в 19:30.

Источник — ФК Рух Львов

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности