Валерий ФЕДОРЧУК: «Будем играть против команды уровня Лиги чемпионов»

Полузащитник «Руха» Валерий Федорчук поделился ожиданиями от предстоящего матча против киевского «Динамо» в рамках 9 тура украинской Премьер-лиги.

«Динамо» без всяких сомнений - это хорошая команда. Считаю, что за игрой - это сейчас лучшая команда Украины, даже несмотря на поражение «Шахтеру» в Суперкубке.

Луческу - это пока лучший тренер в Украине. Он знает наш чемпионат, разбирает соперников, поэтому игра будет очень тяжелой. Тем интереснее будет проверить себя на фоне такого оппонента.

Конечно, мы готовимся, настраиваемся, разбираем все моменты. Хотим отработать их на тренировках, чтобы в игре мы были готовы к любой ситуации. Мне очень хотелось бы сыграть в этом матче, но, к сожалению, я не смогу помочь своей команде из-за перебора желтых карточек.

Будем играть против команды уровня Лиги чемпионов. Можем получить результат благодаря самоотдаче и компактности на поле. Нужно отдать больше сил, чем обычно. Шанс всегда есть», - сказал Федорчук.

Матч «Рух» – «Динамо» состоится сегодня, 25 сентября. Начало в 19:30.