ПСЖ – Монпелье. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 8-го тура французской Лиги 1 ПСЖ – «Монпелье».

«ПСЖ предыдущий матч Лиги 1 выиграл со счетом 2:1. «Монпелье» в голевом матче сыграл 3:3 с «Бордо». На данный момент парижане с уверенным отрывом лидируют в чемпионате Франции, набрав 21 очко. «Монпелье» с 9 баллами идет десятым.

58 раз встречались между собой эти команды. 26 раз выиграли парижане, 13 раз победили футболисты «Монпелье» и 19 раз встречи завершались вничью.

Понятно, что ПСЖ – фаворит этой встречи. Все-таки у парижан такой состав! Но пока что парижская команда не показывает тот футбол, который от нее все ожидают. Но, думаю, в домашней встрече с «Монпелье» парижане должны справиться. Где-то ПСЖ уже должно прорвать и у них может получиться забить много голов в этом поединке. Ставлю на победу ПСЖ в два-три гола разницы», - сказал Бартулович.

Матч ПСЖ – «Монпелье» состоится 25-го сентября. Начало встречи в 22:00.