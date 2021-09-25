Дмитрий ИВАНИСЕНЯ: «На тренировках сборной Украины пару раз за руку водили»

Украинский полузащитник – о тренировочном процессе в национальной команде

  • 25.09.2021 11:36
  • 1084 просмотра
  • 1 комментарий
Дмитрий ИВАНИСЕНЯ: «На тренировках сборной Украины пару раз за руку водили»
© ФК Крылья Советов. Дмитрий Иванисеня

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня рассказал о вызове в сборную Украины. Украинский хавбек отметил, что в национальной команде узнал много полезной информации.

«Когда я приехал в сборную, на теории Шевченко сразу обратился ко мне: «У нас новый футболист, привыкай к нашим требованиям, мы тебе во всем поможем, подскажем, вливайся в коллектив». Перед товарищеской игрой с Финляндией меня оставили, объяснили, как нужно действовать на позиции опорного в этой схеме, какие главные принципы. На тренировках пару раз за руку водили. За 4-5 дней дали достаточно информации, которая мне помогла. Позиция была схожей, но у сборной и «Зари» разный футбол, разные тактические схемы.

Андрей Шевченко – абсолютно открытый положительный человек – и в квадратах с нами играл, мог и пошутить, и серьезно сказать, и поговорить. Не чувствовалось, будто бы он великий футболист, а нам до его уровня очень далеко», - сказал Иванисеня.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    johndow
    online
    johndow, 25.09.2021 12:38
    0
    Больше не будут, не переживай
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