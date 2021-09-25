Интер – Аталанта. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на матч 6-го тура Серии А

  • 25.09.2021 11:17
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Интер – Аталанта. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 6-го тура итальянской Серии А «Интер» – «Аталанта».

«Интер» в предыдущем туре Серии А обыграл «Фиорентину» со счетом 3:1. После матча с командой из Бергамо у «нерадзурри» будет матч Лиги чемпионов с представителем УПЛ «Шахтером». В прошлом туре Серии А «Аталанта» выиграла у «Сассуоло» со счетом 2:1. Кстати бергамаски после встречи с «Интером» будут играть в Лиге чемпионов с швейцарским «Янг Бойз».

124 раза играли между собой эти оппоненты. 66 раз выиграл «Интер», 25 раз праздновала успех «Аталанта», еще 33 встречи завершились вничью.
Нас ожидает очень интересная игра. Я надеюсь на то, что в матче будет открытый футбол и то, что будет много голов. Поставлю на ничейный результат. Обе команды хорошо играют в атаке. Поэтому поставлю также на то, что будет много голов в этом поединке», - сказал Бартулович.

Матч «Интер» – «Аталанта» состоится 25-го сентября. Начало встречи в 19:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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