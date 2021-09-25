Андрей БОРЯЧУК: «Стремимся победить Динамо в родных стенах»

Форвард «Руха» – о предстоящем матче

  • 25.09.2021 10:58
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Андрей БОРЯЧУК: «Стремимся победить Динамо в родных стенах»
© ФК Рух Львов. Андрей Борячук

Нападающий львовского «Руха» Андрей Борячук поделился ожиданиями от предстоящего матча против киевского «Динамо» в рамках 9 тура украинской Премьер-лиги.

«Игра будет непростой, ведь наш следующий соперник - это гранд украинского футбола. Настраиваемся на этот матч в боевом настроении. Понимаем, что нам будет непросто в матче с «Динамо». Все же нужно выходить и получать очки. Конечно, стремимся победить в родных стенах.

Да, у каждой команды есть слабые стороны. «Шахтер» показал, что они сейчас сильнее. Мы будем играть в свою игру. Сила «Динамо» - в главном тренере, в слаженности действий в обороне, в силе атаки. Эта команда квалифицированных футболистов, поэтому они удачно выступают на международной арене, а не только в чемпионате Украины.

Мы хотим одержать победу над «Динамо» благодаря своим сильным качествам. Это будет нелегко, но постараемся проявить себя наилучшим образом. Всегда чувствуем поддержку наших болельщиков», - сказал Борячук.

Матч «Рух» – «Динамо» состоится сегодня, 25 сентября. Начало в 19:30.

Источник — ФК Рух Львов

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