Много борьбы, ноль ударов. Статистика Кухаревича в дебютном матче за Левен

Накануне в девятом туре чемпионата Бельгии «Ауд-Хеверле Левен» на выезде сыграл вничью против чемпиона страны «Брюгге» (1:1).
В этом поединке в составе «Ауд-Хеверле Левен» с первых минут на поле появился украинский форвард Николай Кухаревич, арендованный бельгийцами у французского «Труа».
В начале второго тайма Кухаревич был заменен, однако по ходу поединка отличился большим числом участий в единоборствах, хотя ни разу так и не пробил по воротам, а еще очень часто терял мяч.
Минут на поле: 58
Все действия/удачные: 40/19
Удары: 0
Передачи/точные: 8/7
Обводки: 0
Единоборства/выигранные: 23/12
Верховые единоборства/выигранные: 5/3
Потери мяча/на своей половине поля: 12/6
Отметим, что участие в матче принял еще один украинец – левый фулбек Эдуард Соболь, который отыграл от свистка до свистка за «Брюгге».
Источник — Wyscout
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