Много борьбы, ноль ударов. Статистика Кухаревича в дебютном матче за Левен

Накануне в девятом туре чемпионата Бельгии «Ауд-Хеверле Левен» на выезде сыграл вничью против чемпиона страны «Брюгге» (1:1).

В этом поединке в составе «Ауд-Хеверле Левен» с первых минут на поле появился украинский форвард Николай Кухаревич, арендованный бельгийцами у французского «Труа».

В начале второго тайма Кухаревич был заменен, однако по ходу поединка отличился большим числом участий в единоборствах, хотя ни разу так и не пробил по воротам, а еще очень часто терял мяч.

Минут на поле: 58

Все действия/удачные: 40/19

Удары: 0

Передачи/точные: 8/7

Обводки: 0

Единоборства/выигранные: 23/12

Верховые единоборства/выигранные: 5/3

Потери мяча/на своей половине поля: 12/6

Отметим, что участие в матче принял еще один украинец – левый фулбек Эдуард Соболь, который отыграл от свистка до свистка за «Брюгге».