Много борьбы, ноль ударов. Статистика Кухаревича в дебютном матче за Левен

Команда Николая смогла на выезде сыграть вничью с чемпионом «Брюгге»

  • 25.09.2021 09:44
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Много борьбы, ноль ударов. Статистика Кухаревича в дебютном матче за Левен
© ohleuven.com. Николай Кухаревич

Накануне в девятом туре чемпионата Бельгии «Ауд-Хеверле Левен» на выезде сыграл вничью против чемпиона страны «Брюгге» (1:1).

В этом поединке в составе «Ауд-Хеверле Левен» с первых минут на поле появился украинский форвард Николай Кухаревич, арендованный бельгийцами у французского «Труа».

В начале второго тайма Кухаревич был заменен, однако по ходу поединка отличился большим числом участий в единоборствах, хотя ни разу так и не пробил по воротам, а еще очень часто терял мяч.

Минут на поле: 58
Все действия/удачные: 40/19
Удары: 0
Передачи/точные: 8/7
Обводки: 0
Единоборства/выигранные: 23/12
Верховые единоборства/выигранные: 5/3
Потери мяча/на своей половине поля: 12/6

Отметим, что участие в матче принял еще один украинец – левый фулбек Эдуард Соболь, который отыграл от свистка до свистка за «Брюгге».

Источник — Wyscout

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