КУЗНЕЦОВ: «Была ничейная игра. Матч шел до первого забитого гола»

Главный тренер «Колоса» Сергей Кузнецов прокомментировал поражение от «Ворсклы» (0:1) в матче 9-го тура УПЛ:

«Резюме простое – я считаю, сегодня была ничейная игра. Равное количество моментов с обеих сторон. Игра шла до первого забитого гола. К сожалению, нам не удалось забить первыми, хотя и был у нас пенальти. Дальше события уже развивались не в нашу пользу. К сожалению, отыгрываться мы не очень умеем, есть проблемы у нас с этим. Сделали все что могли, приложили максимум усилий, но результат сегодня опять для нас плачевный.

«Колос» снова не забил пенальти. Не знаю, что с этим делать. Уже у нас, наверное, 10 человек поменялось пенальтистов. Ну ничего страшного, значит нужно забивать с игры, нужно больше атаковать, больше бить по воротам и забивать с игры.

Выбор пенальтиста? Уже тяжело, тяжело какую-то логику искать. Если прошлый раз у нас бил Петров – этот человек был последним, кто у нас забивал. То сейчас мы уже долго решаем, кто это будет делать. Ну, выбор пал на Чурко, значит, мы ошиблись.

Я думаю, нам нужно, прежде всего, работать над обороной. У нас ошибки в обороне повторяются, в игре с «Мариуполем» были ошибки, с «Ингульцом» были ошибки, сейчас тоже. Без надежной обороны не будет побед».

Колос – Ворскла – 0:1. Видео гола Тилля и обзор матча