РИЗНЫК: «Получилось отбить пенальти. Чурко несильно пробил, мяч срезался»

Вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык прокомментировал победу над «Колосом» (1:0) в матче 9-го тура УПЛ:
«Мы в первом тайме забили гол. Понятно, что команда соперников будет бежать, им надо отыгрываться. Может, поэтому во втором тайме больше подсели в защиту. Отработали на ноль – это самое главное.
Как удалось отбить пенальти? У нас есть тренер по вратарям, мы разбираем каждого, кто бьет. Получилось отбить – это заслуга всей команды. Чурко несильно пробил. У него мяч срезался, поэтому попал мяч почти в меня. Я отбил, и все.
После игры чувствую опустошение, потому что все эмоции отдали в игре. На душе радостно, потому что победа – это всегда приятно. Только позитивные эмоции».
Незабитый пенальти. Чурко (Колос), 29 мин.
Источник — Футбол 1/2/3
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