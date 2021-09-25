РИЗНЫК: «Получилось отбить пенальти. Чурко несильно пробил, мяч срезался»

Вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык прокомментировал победу над «Колосом» (1:0) в матче 9-го тура УПЛ:

«Мы в первом тайме забили гол. Понятно, что команда соперников будет бежать, им надо отыгрываться. Может, поэтому во втором тайме больше подсели в защиту. Отработали на ноль – это самое главное.

Как удалось отбить пенальти? У нас есть тренер по вратарям, мы разбираем каждого, кто бьет. Получилось отбить – это заслуга всей команды. Чурко несильно пробил. У него мяч срезался, поэтому попал мяч почти в меня. Я отбил, и все.

После игры чувствую опустошение, потому что все эмоции отдали в игре. На душе радостно, потому что победа – это всегда приятно. Только позитивные эмоции».

Незабитый пенальти. Чурко (Колос), 29 мин.