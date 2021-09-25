Эстонка побеждает. Определились полуфинальные пары на турнире в Остраве

Состоялись четвертьфинальные матчи на хардовом турнире WTA 500 в Остраве, по итогам которых стали известны все участницы 1/2 финала.
Анетт Контавейт из Эстонии переиграла 3-ю сеяную швейцарку Белинду Бенчич.
Напомним, что Ига Свёнтек благодаря выходу в четвертьфинал гарантировала себе место в топ-4 мирового рейтинга со следующей недели.
WTA 500. Острава (Чехия)
Результаты 1/4 финала
- Ига Свёнтек [1] – Елена Рыбакина [7] – 7:6 (7:5), 6:2
- Мария Саккари [4] – Тереза Мартинцова [WC] – 7:5, 6:3
- Анетт Контавейт – Белинда Бенчич [3] – 6:4, 6:3
- Жиль Тайхман – Петра Квитова [2] – 4:6, 4:6
Пары 1/2 финала
- Ига Свёнтек [1] – Мария Саккари [4]
- Анетт Контавейт – Петра Квитова [2]
Источник — Sport.ua
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