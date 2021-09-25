Эстонка побеждает. Определились полуфинальные пары на турнире в Остраве

Анетт Контавейт из Эстонии переиграла 3-ю сеяную швейцарку Белинду Бенчич

  • 25.09.2021 05:12
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Эстонка побеждает. Определились полуфинальные пары на турнире в Остраве
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анетт Контавейт

Состоялись четвертьфинальные матчи на хардовом турнире WTA 500 в Остраве, по итогам которых стали известны все участницы 1/2 финала.

Анетт Контавейт из Эстонии переиграла 3-ю сеяную швейцарку Белинду Бенчич.
 
Напомним, что Ига Свёнтек благодаря выходу в четвертьфинал гарантировала себе место в топ-4 мирового рейтинга со следующей недели.
 
WTA 500. Острава (Чехия)

Результаты 1/4 финала

  •  Ига Свёнтек [1] –  Елена Рыбакина [7] – 7:6 (7:5), 6:2
  •  Мария Саккари [4] –  Тереза Мартинцова [WC] – 7:5, 6:3
  •  Анетт Контавейт –  Белинда Бенчич [3] – 6:4, 6:3
  •  Жиль Тайхман –  Петра Квитова [2] – 4:6, 4:6

Пары 1/2 финала

  •  Ига Свёнтек [1] –  Мария Саккари [4] 
  •  Анетт Контавейт –  Петра Квитова [2]

Источник — Sport.ua

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