Эстонка побеждает. Определились полуфинальные пары на турнире в Остраве

Состоялись четвертьфинальные матчи на хардовом турнире WTA 500 в Остраве, по итогам которых стали известны все участницы 1/2 финала.

Анетт Контавейт из Эстонии переиграла 3-ю сеяную швейцарку Белинду Бенчич.



Напомним, что Ига Свёнтек благодаря выходу в четвертьфинал гарантировала себе место в топ-4 мирового рейтинга со следующей недели.



WTA 500. Острава (Чехия)

Результаты 1/4 финала

Ига Свёнтек [1] – Елена Рыбакина [7] – 7:6 (7:5), 6:2

[1] – Елена Рыбакина [7] – 7:6 (7:5), 6:2 Мария Саккари [4] – Тереза Мартинцова [WC] – 7:5, 6:3

[4] – Тереза Мартинцова [WC] – 7:5, 6:3 Анетт Контавейт – Белинда Бенчич [3] – 6:4, 6:3

– Белинда Бенчич [3] – 6:4, 6:3 Жиль Тайхман – Петра Квитова [2] – 4:6, 4:6

Пары 1/2 финала