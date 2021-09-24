Определились четвертьфинальные пары на турнире в Остраве

Состоялись матчи второго круга на хардовом турнире WTA 500 в Остраве, по итогам которых стали известны все участницы 1/4 финала.
Отметим, что Ига Свёнтек благодаря выходу в четвертьфинал гарантировала себе место в топ-4 мирового рейтинга со следующей недели.
Острава. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Елена Рыбакина [7]
Мария Саккари [4] – Тереза Мартинцова [WC]
Нижняя часть сетки
Анетт Контавейт – Белинда Бенчич [3]
Жиль Тайхман – Петра Квитова [2]
Источник — Sport.ua
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