Определились четвертьфинальные пары на турнире в Остраве

Состоялись матчи второго круга на хардовом турнире WTA 500 в Остраве, по итогам которых стали известны все участницы 1/4 финала.



Отметим, что Ига Свёнтек благодаря выходу в четвертьфинал гарантировала себе место в топ-4 мирового рейтинга со следующей недели.



Острава. Пары 1/4 финала



Верхняя часть сетки



Ига Свёнтек [1] – Елена Рыбакина [7]

Мария Саккари [4] – Тереза Мартинцова [WC]



Нижняя часть сетки



Анетт Контавейт – Белинда Бенчич [3]

Жиль Тайхман – Петра Квитова [2]