Конкуренты Бенфики с Яремчуком. Порту и Спортинг одержали непростые победы

В Португалии состоялись два матча 7-го тура национального чемпионата.
«Порту» и «Спортинг» одержали непростые победы, набрали по 17 очков (из 21 возможного) и приблизились к лидеру чемпионата – «Бенфике», за которую выступает украинец Роман Яремчук (18 очков из 18).
Чемпионат Португалии. 7-й тур
Спортинг – Маритиму – 1:0
Гол: Порро, 90+8 (пен).
Жил Висенте – Порту – 1:2
Голы: Лино, 24 – Тареми, 9, Сержиу Оливейра, 89.
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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