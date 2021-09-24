Бавария на выезде победила Гройтер Фюрт и упрочила лидерство

В 6-м туре чемпионата Германии «Бавария» на выезде обыграла «Гройтер Фюрт» (3:1) и упрочила лидерство (16 очков из 18).
У мюнхенцев голы забили Томас Мюллер и Йозуа Киммих, кроме того автогол провел Себастьян Грисбек.
Бундеслига. 6-й тур
«Гройтер Фюрт» – «Бавария» – 1:3
Голы: Иттен, 87 – Мюллер, 10, Киммих, 31, Грисбек, 68 (автогол).
«Гройтер Фюрт»: Бурхерт, Фиргефер, Виллемс (Барри, 77), Майерхефер, Бауэр, Грин (Левелинг, 86), Зегуин, Дудзияк, Грисбек (Тилльманн, 76), Хргота (Иттен, 76), Нильсен (Абиама, 67).
«Бавария»: Нойер, Зюле (Станишич, 87), Эрнандес, Павар, Упамекано, Дэйвис, Горецка (Мусиала, 87), Киммих, Левандовски, Мюллер (Гнабри, 76), Сане (Забитцер, 61).
Предупреждения: Хргота, 20. Сане, 44. Фиргефер, 53. Абиама, 67. Барри, 83.
Удаление: Павар, 48.
Судья: Шредер (Германия).
24 сентября. Фюрт. Стадион «Шпортпарк Ронхоф».
Источник — Sport.ua
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