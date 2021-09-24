6-й тур
Гройтер Фюрт
1 : 3
Бавария
24.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бавария на выезде победила Гройтер Фюрт и упрочила лидерство

У мюнхенцев голы забили Томас Мюллер и Йозуа Киммих, плюс один автогол

  • 24.09.2021 23:30
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Бавария на выезде победила Гройтер Фюрт и упрочила лидерство
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 6-м туре чемпионата Германии «Бавария» на выезде обыграла «Гройтер Фюрт» (3:1) и упрочила лидерство (16 очков из 18).

У мюнхенцев голы забили Томас Мюллер и Йозуа Киммих, кроме того автогол провел Себастьян Грисбек.

Бундеслига. 6-й тур

«Гройтер Фюрт»  «Бавария»  1:3

Голы: Иттен, 87 – Мюллер, 10, Киммих, 31, Грисбек, 68 (автогол).

«Гройтер Фюрт»: Бурхерт, Фиргефер, Виллемс (Барри, 77), Майерхефер, Бауэр, Грин (Левелинг, 86), Зегуин, Дудзияк, Грисбек (Тилльманн, 76), Хргота (Иттен, 76), Нильсен (Абиама, 67).

«Бавария»: Нойер, Зюле (Станишич, 87), Эрнандес, Павар, Упамекано, Дэйвис, Горецка (Мусиала, 87), Киммих, Левандовски, Мюллер (Гнабри, 76), Сане (Забитцер, 61).

Предупреждения: Хргота, 20. Сане, 44. Фиргефер, 53. Абиама, 67. Барри, 83.

Удаление: Павар, 48.

Судья: Шредер (Германия).

24 сентября. Фюрт. Стадион «Шпортпарк Ронхоф».

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

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