ТРУБИН: «Буду винить себя, если не попробую силы в другом чемпионате»

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин заявил, что в будущем намерен поиграть за границей:
«Хочу попробовать свои силы в другом чемпионате. Потому, что я с детства об этом мечтал и очень хочу, чтобы мечта осуществилась. Если я даже не попробую, я буду себя винить, что была возможность, а я не попробовал.
Надо попробовать, а там уже посмотрим. Ну и понятное дело, что хочется играть в Лиге чемпионов, со сборной на Евро или чемпионате мира. Это высший уровень».
Ранее Трубин рассказал, с кем из легендарных вратарей хотел бы познакомиться.
Источник — vZbirna
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