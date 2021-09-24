ТРУБИН: «Буду винить себя, если не попробую силы в другом чемпионате»

Вратарь «Шахтера» - о своих планах на будущее

  • 24.09.2021 21:53
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ТРУБИН: «Буду винить себя, если не попробую силы в другом чемпионате»
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин заявил, что в будущем намерен поиграть за границей:

«Хочу попробовать свои силы в другом чемпионате. Потому, что я с детства об этом мечтал и очень хочу, чтобы мечта осуществилась. Если я даже не попробую, я буду себя винить, что была возможность, а я не попробовал.

Надо попробовать, а там уже посмотрим. Ну и понятное дело, что хочется играть в Лиге чемпионов, со сборной на Евро или чемпионате мира. Это высший уровень».

Ранее Трубин рассказал, с кем из легендарных вратарей хотел бы познакомиться.

Источник — vZbirna

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