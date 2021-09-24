Трубин рассказал, с кем из легендарных вратарей хотел бы познакомиться

Голкипер «Шахтера» и сборной Украины – о своих кумирах

  • 24.09.2021 14:58
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Трубин рассказал, с кем из легендарных вратарей хотел бы познакомиться
© ФК Шахтер. Анатолий Трубин

20-летний голкипер восхищался игрой Икера Касильяса и Эдвина ван дер Сара.

«Хотел бы познакомиться или с Икером Касильясом, или с Эдвином ван дер Саром. Помню, у меня раньше футболка была ван дер Сара. Он мне всегда нравился, когда в «Манчестер Юнайтед» играл». Эти люди столько выиграли всего, прошли через многое. Было бы интересно узнать их жизненный путь, как они переживали тот или иной момент в своей жизни. Это было бы очень интересно», - сказал Трубин на ютуб-канале vZbirna.

Источник — Sport.ua

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