Жерар ПИКЕ: «Барселона переживает тяжелые времена»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после очередной неудачи команды (ничья 0:0 с «Кадисом») прокомментировал кризис в каталонском клубе:

«Клуб уже не первый год переживает тяжелые времена — это ситуация, к которой мы совершенно не привыкли. Неспокойная обстановка со сменами тренеров и президентов. Однако, вместе мы должны сделать все возможное для того, чтобы обеспечить психологическую устойчивость.

Побеждать хотят все, и есть достаточно много способов прийти к этой цели. Мы можем или жаловаться, или работать, но только все вместе. Футболисты здесь собрались точно для того, чтобы работать.

Давайте не будем искать подводных камней. Мы все, включая президента и главного тренера, не можем контролировать шумиху вокруг клуба, поэтому даже не думаем об этом.

От себя могу сказать, что я точно не ношу футболку «Барселоны» ради того, чтобы занимать в ней вторые или третьи места в Ла Лиге. Я здесь для того, чтобы бороться за трофеи.

Иногда нам приходится переживать тяжелые моменты, но мы чувствуем, что фанаты стоят у нас за спиной, хотя и ситуация сложная для нас всех в равной степени.

Я уверен, что, несмотря на неудачный старт, мы будем бороться до последнего. Команда в хорошем настроении и желание побеждать есть.

Мы уже 12 лет выступаем исключительно на топ-уровне мирового футбола, но теперь нам необходимо потрудиться, дабы удержать этот статус. В этом фанаты точно могут не сомневаться, но нам нужна их поддержка. Даже если у нас плохой старт сезона, мы все равно нуждаемся в их помощи».