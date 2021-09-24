Рустам ХУДЖАМОВ: «Для Де Дзерби матч с Интером – испытание»

Бывший голкипер «Шахтера» Рустам Худжамов поделился ожиданиями от матча второго тура Лиги чемпионов против «Интера» (28 сентября):

«Не зря из «Интера» ушли футболисты. Все говорит о том, что там не совсем понимают путь, по которому они идут. Иначе бы Лукаку не уходил из команды. С другой стороны, в «Челси» Тухеля мало кто не захотел бы перейти. Но до игры я не люблю говорить, потому что малейшее событие может перевернуть ход матча.

Если «Шахтер» будет так играть с «Интером», как с «Динамо» (3:0), то вполне может рассчитывать на успех. Но если Де Дзерби будет так стартовать на судью в Европе, то рискует увидеть перед собой запрещающий знак светофора. Главное, чтобы это все шло на пользу украинскому футболу в плане накопления очков в таблице коэффициентов УЕФА.

Для Де Дзерби это снова будет очень важный матч, к нему будет повышенное внимание со стороны итальянских журналистов, которые бывают довольно беспощадными. Они захотят увидеть, на что он способен во главе «Шахтера». Для Де Дзерби матч с «Интером» – испытание».

Ранее сообщалось о том, что НСК «Олимпийский» на матче «Шахтер» - «Интер» будет заполнен только на 50%.