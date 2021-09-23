НСК Олимпийский на матче Шахтер – Интер будет заполнен максимум на 50%

Поединок состоится 28 сентября

  • 23.09.2021 15:41
  • 452 просмотра
  • 3 комментария
НСК Олимпийский на матче Шахтер – Интер будет заполнен максимум на 50%

В следующий вторник, 28 сентября «Шахтер» во втором туре Лиги чемпионов в Киеве примет «Интер».

Донецкий клуб сообщил о том, что НСК «Олимпийский» на этом матче может быть заполнен не более чем на 50%. Такие ограничения связаны с переходом Украины в желтую эпидемиологическую зону.

Это значит, что матч смогут посетить примерно 35 тысяч зрителей. Пока что у фанатов еще есть возможность приобрести билеты на поединок «Шахтер» - «Интер».

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Серж р
    Серж р, 23.09.2021 16:19
    0
    umnuy2, 23.09.2021 16:03
    началось....когда весь цивилизованный мир наслаждается 100 процентами стадионами англия,дания и т.д. великие укры уверовали в чипы и не провакцинировались
    Лишнехромосомный, Копанка всегда может заявиться в чемп ОРДЛО и там играть на Донбасс арене хоть на 200% заполненной А в мире большинство стран играют сейчас при неполных трибунах.
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 23.09.2021 16:03
    -1
    началось....когда весь цивилизованный мир наслаждается 100 процентами стадионами англия,дания и т.д. великие укры уверовали в чипы и не провакцинировались
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 23.09.2021 15:55
    -2
    Удачи Шахтёру!
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