НСК Олимпийский на матче Шахтер – Интер будет заполнен максимум на 50%

В следующий вторник, 28 сентября «Шахтер» во втором туре Лиги чемпионов в Киеве примет «Интер».

Донецкий клуб сообщил о том, что НСК «Олимпийский» на этом матче может быть заполнен не более чем на 50%. Такие ограничения связаны с переходом Украины в желтую эпидемиологическую зону.

Это значит, что матч смогут посетить примерно 35 тысяч зрителей. Пока что у фанатов еще есть возможность приобрести билеты на поединок «Шахтер» - «Интер».