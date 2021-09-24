Колос – Ворскла. Известны стартовые составы

Сегодня, 24 сентября «Колос» в стартовом матче девятого тура УПЛ примет «Ворсклу». Начало матча – в 19:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Колос»: Фесюн, Ильин, Гавриш, Петров, Новак, Черноморец, Милько, Богданов, Ренан, Чурко, Лысенко
«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Яворский, Тамм, Чеснаков, Кане, Пуцлин, Скляр, Тилль, Степанюк, Рангел
Источник — УПЛ
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