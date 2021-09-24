Барселона готова уволить Кумана. Наследник уже выбран

Новым тренером «Барселоны» должен стать Роберто Мартинес

  • 24.09.2021 17:25
  • 2694 просмотра
  • 3 комментария
Барселона готова уволить Кумана. Наследник уже выбран
© Getty Images/Global Images Ukraine

После неудачи в матче с «Кадисом» (ничья 0:0) руководство «Барселоны» окончательно определилось с дальнейшей судьбой главного тренера команды Рональда Кумана – он будет уволен.

Каталонцы уже определились с кандидатурой нового наставника команды. Это работу предложат главному тренеру сборной Бельгии Роберто Мартинесу.

Он уже дал устное согласие на работу в «Барселоне», но официальные переговоры между сторонами пока не стартовали. У Мартинеса по-прежнему есть действующий контракт со сборной Бельгии, и без выплаты компенсации разорвать его, скорее всего, не получится.

Источник — Goal.com

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    manticora1990
    online
    manticora1990, 24.09.2021 17:53
    +1
    там тренер не поможет!! нет того состава что был!! теперь это не гранд а скорее сердняк... Мах.. что они могут это попасть в топ 4!!
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    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 24.09.2021 17:42
    +1
    Шеву берите... Он с Барсой знает как играть
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    mb_cdi
    online
    mb_cdi, 24.09.2021 17:39
    +1
    Куман наступил на те же грабли что и Лопетеги.
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