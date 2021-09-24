Барселона готова уволить Кумана. Наследник уже выбран

После неудачи в матче с «Кадисом» (ничья 0:0) руководство «Барселоны» окончательно определилось с дальнейшей судьбой главного тренера команды Рональда Кумана – он будет уволен.

Каталонцы уже определились с кандидатурой нового наставника команды. Это работу предложат главному тренеру сборной Бельгии Роберто Мартинесу.

Он уже дал устное согласие на работу в «Барселоне», но официальные переговоры между сторонами пока не стартовали. У Мартинеса по-прежнему есть действующий контракт со сборной Бельгии, и без выплаты компенсации разорвать его, скорее всего, не получится.