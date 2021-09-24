Капитан Альянса: «Проигрывать к десятой минуте 0:2 – это серьезный удар»

Вячеслав Поднебенный – о волевой победе над «Минаем»

  • 24.09.2021 14:59
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Капитан Альянса: «Проигрывать к десятой минуте 0:2 – это серьезный удар»
© ФК Альянс. Вячеслав Поднебенный

Полузащитник «Альянса» Вячеслав Поднебенный рассказал о матче 1/16 финала Кубка Украины с «Минаем». Поединок завершился волевой победой команды Первой лиги со счетом 3:2.

Напомним, что «Альянс» проигрывал по ходу матча со счетом 0:2.

«Мы тяжело вошли в игру и, показалось, что «Минай» быстрее нас приспособился к тяжелому мокрому газону. Проигрывать к десятой минуте 0:2 — это серьезный удар. Гол Писного нас вернул в игру и придал нам уверенности.

По ходу уже игры нам удалось проявить характер и выиграть этот непростой матч. Получилась настоящая кубковая встреча, в которой интрига оставалась до последней секунды», - сказал Поднебенный.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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