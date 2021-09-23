Без Селезнева. Минай проиграл Альянсу и выбыл из Кубка Украины

23 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины, в котором «Альянс» победил «Минай» (3:2).
Игра прошла в Сумах на поле стадиона «Юбилейный». В заявка у гостей не было скандального форварда Евгения Селезнева.
Кубок Украины
1/16 финала, 23 сентября
Альянс Липовая Долина – Минай – 3:2
Голы: Писный, 16, Загинайлов, 42, Лебеденко, 83 – Кобак, 7, Вишневский, 12.
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Лебеденко (Альянс).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Загинайлов (Альянс).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Писный (Альянс).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Олег Вышневский (Минай).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Кобак (Минай).
Источник — Sport.ua
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