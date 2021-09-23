Альянс
3 : 2
Минай
23.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Без Селезнева. Минай проиграл Альянсу и выбыл из Кубка Украины

В Сумах состоялся заключительный матч 1/16 финала кубкового турнира

  • 23.09.2021 20:59
  • 1832 просмотра
  • 7 комментариев
Без Селезнева. Минай проиграл Альянсу и выбыл из Кубка Украины
© ФК Минай

23 сентября  состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины, в котором «Альянс» победил «Минай» (3:2).

Игра прошла в Сумах на поле стадиона «Юбилейный». В заявка у гостей не было скандального форварда Евгения Селезнева.

Кубок Украины

1/16 финала, 23 сентября

Альянс Липовая Долина – Минай – 3:2

Голы: Писный, 16, Загинайлов, 42, Лебеденко, 83 – Кобак, 7, Вишневский, 12.

События матча
83' ГОЛ ! Мяч забил Александр Лебеденко (Альянс).
42' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Загинайлов (Альянс).
16' ГОЛ ! Мяч забил Руслан Писный (Альянс).
12' ГОЛ ! Мяч забил Олег Вышневский (Минай).
7' ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Кобак (Минай).

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ozzy
    ozzy, 23.09.2021 22:31
    +1
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 23.09.2021 21:17
    Як же ж мене кумарить ось це "Без Селезньова". А ще рік тому було "Без Мілевського". Журналісти просто не знають, що лідери Минаю - це далеко не ці два пенсіонери, а азербайджанці Ахмедзаде. А в минулому році був інший азербайджанці, - Нурієв. Минай сьогодні грав без свого лідера Ахмедзаде. Чому ж не написати його фамілію?
    селя отстой
    Ссылка
    agins
    online
    agins, 23.09.2021 22:08
    -2
    Надо было Минаю спросить у самого продажного клуба Украины как выигрывать у Альянса.
    Ссылка
    XBanat
    online
    XBanat, 23.09.2021 21:46
    -1
    cucumber, 23.09.2021 21:12
    так а что Альянс не снялся?
    Болей дальше за свою команду остальных не трогай
    Ссылка
    XBanat
    online
    XBanat, 23.09.2021 21:41
    -1
    Для не понимающих людей Альянс не собирался снимается был я на стадионе мЕнай в матче показал игру команды,та вообще игры не было у них Альянс всю игру настигал молодчики Менталисту привет
    Ссылка
    rus
    rus, 23.09.2021 21:19
    -3
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 23.09.2021 21:17
    Як же ж мене кумарить ось це "Без Селезньова". А ще рік тому було "Без Мілевського". Журналісти просто не знають, що лідери Минаю - це далеко не ці два пенсіонери, а азербайджанці Ахмедзаде. А в минулому році був інший азербайджанці, - Нурієв. Минай сьогодні грав без свого лідера Ахмедзаде. Чому ж не написати його фамілію?
    Ссылка
    Olexandr_Usyk-Kurgan
    online
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 23.09.2021 21:17
    +1
    Як же ж мене кумарить ось це "Без Селезньова". А ще рік тому було "Без Мілевського". Журналісти просто не знають, що лідери Минаю - це далеко не ці два пенсіонери, а азербайджанці Ахмедзаде. А в минулому році був інший азербайджанці, - Нурієв. Минай сьогодні грав без свого лідера Ахмедзаде. Чому ж не написати його фамілію?
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 23.09.2021 21:12
    -1
    так а что Альянс не снялся?
    Ссылка
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