ФОТО. Очаровательная Дарья Билодид провела жеребьевку Кубка Украины

Известная украинская дзюдоистка призналась, что очень любит футбол

  • 24.09.2021 14:48
  • 1961 просмотр
  • 1 комментарий
ФОТО. Очаровательная Дарья Билодид провела жеребьевку Кубка Украины
© УАФ

Бронзовая призерша Олимпиады-2020 по дзюдо Дарья Билодид стала одной из ведущих жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Также ей помогал экс-футболист «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук.
 
Во время церемонии Дарья призналась, что очень любит футбол и следит за матчами «Динамо» и национальной сборной.
 
«На самом деле я очень люблю футбол. Я играю в футбол с детства и до сих пор продолжаю, потому что это тоже часть нашей подготовки. Любим с девушками и парнями поиграть.
 
Смотрю ли матчи? Бывает. Это очень интересная игра. В Украине я за «Динамо». Болела за Украину на Евро, смотрела почти все матчи, даже на сборах. Видела матч Украина – Швеция. Очень сильно болела и кричала», – сказала Билодид.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Scofield Lincoln
    Scofield Lincoln, 24.09.2021 15:15
    +1
    Дарья была очаровательная, а Владислав бухой!
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