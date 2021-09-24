ФОТО. Очаровательная Дарья Билодид провела жеребьевку Кубка Украины

Бронзовая призерша Олимпиады-2020 по дзюдо Дарья Билодид стала одной из ведущих жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Также ей помогал экс-футболист «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук.



Во время церемонии Дарья призналась, что очень любит футбол и следит за матчами «Динамо» и национальной сборной.



«На самом деле я очень люблю футбол. Я играю в футбол с детства и до сих пор продолжаю, потому что это тоже часть нашей подготовки. Любим с девушками и парнями поиграть.



Смотрю ли матчи? Бывает. Это очень интересная игра. В Украине я за «Динамо». Болела за Украину на Евро, смотрела почти все матчи, даже на сборах. Видела матч Украина – Швеция. Очень сильно болела и кричала», – сказала Билодид.