ФОТО. Очаровательная Дарья Билодид провела жеребьевку Кубка Украины

Бронзовая призерша Олимпиады-2020 по дзюдо Дарья Билодид стала одной из ведущих жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Также ей помогал экс-футболист «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук.
Во время церемонии Дарья призналась, что очень любит футбол и следит за матчами «Динамо» и национальной сборной.
«На самом деле я очень люблю футбол. Я играю в футбол с детства и до сих пор продолжаю, потому что это тоже часть нашей подготовки. Любим с девушками и парнями поиграть.
Смотрю ли матчи? Бывает. Это очень интересная игра. В Украине я за «Динамо». Болела за Украину на Евро, смотрела почти все матчи, даже на сборах. Видела матч Украина – Швеция. Очень сильно болела и кричала», – сказала Билодид.
Источник — Sport.ua
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