КОВАЛЕНКО: «Уверен, игроки Шахтера наведут шороху в матче с Интером»

Экс-игрок «Шахтера» и нынешний футболист «Специи» Виктор Коваленко в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился своими ожиданиями от предстоящего матча между миланским «Интером» и «Шахтером»:

– Насколько «Интер» изменился в сравнении с предыдущим сезоном? Тогда вы играли против них за «Шахтер», а сейчас видите в Серии А.

– У «Интера» ушли пару главных игроков, но не стоит думать, что без них будет легко, это также хорошая и опасная команда, надеюсь, игра будет интересная и «Шахтер» - победит. Конечно, я сейчас говорю как болельщик «Шахтера», но я лично знаю всех ребят, всех игроков «горняков» и уверен, что ребята наведут шороха в матче с «Интером».

Как стоит сыграть «Шахтеру»? У «горняков» хороший тренерский состав, уверен, они точно знают, какую тактику применить против «Интера», ведь мистер Де Дзерби провел столько лет в Италии и добивался успеха в Серии А. Хочу пожелать удачи «Шахтеру» и выйти из противостояния во вторник с 3 очками в копилке, - сказал Коваленко.

Матч «Шахтер» – «Интер» состоится во вторник, 28 сентября. Начало в 19:45 по Киеву.