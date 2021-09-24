КОВАЛЕНКО: «Уверен, игроки Шахтера наведут шороху в матче с Интером»

Хавбек «Аталанты» – о предстоящем матче «горняков» в Лиге чемпионов

  • 24.09.2021 14:19
  • 902 просмотра
  • 8 комментариев
КОВАЛЕНКО: «Уверен, игроки Шахтера наведут шороху в матче с Интером»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок «Шахтера» и нынешний футболист «Специи» Виктор Коваленко в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился своими ожиданиями от предстоящего матча между миланским «Интером» и «Шахтером»:

– Насколько «Интер» изменился в сравнении с предыдущим сезоном? Тогда вы играли против них за «Шахтер», а сейчас видите в Серии А.
– У «Интера» ушли пару главных игроков, но не стоит думать, что без них будет легко, это также хорошая и опасная команда, надеюсь, игра будет интересная и «Шахтер» - победит. Конечно, я сейчас говорю как болельщик «Шахтера», но я лично знаю всех ребят, всех игроков «горняков» и уверен, что ребята наведут шороха в матче с «Интером».

Как стоит сыграть «Шахтеру»? У «горняков» хороший тренерский состав, уверен, они точно знают, какую тактику применить против «Интера», ведь мистер Де Дзерби провел столько лет в Италии и добивался успеха в Серии А.  Хочу пожелать удачи «Шахтеру» и выйти из противостояния во вторник с 3 очками в копилке, - сказал Коваленко.

Матч «Шахтер» – «Интер» состоится во вторник, 28 сентября. Начало в 19:45 по Киеву.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 24.09.2021 15:39
    0
    прогноз эксперда - лучшего лавкотёра Серии А (Италия)
    Ссылка
    Сергей П.
    online
    Сергей П., 24.09.2021 15:24
    +4
    Уже с Шерифом навели
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 24.09.2021 15:22
    +2
    А шо - Интер слабее Шерифа ?
    Ссылка
    Милан Милан
    online
    Милан Милан, 24.09.2021 15:08
    +1
    Если Степаненко выйдет в основе, проиграют 0-2, если не выйдет, то 0-4.
    Ссылка
    Bosh1908
    online
    Bosh1908, 24.09.2021 15:01
    +2
    RoNIkyo, 24.09.2021 14:50
    Перекладали за допомогою гуглтренслейта? Шурхіт, а не шерех.
    А як можна було перекласти назву клуба Рух на назву Дижение.)
    Ссылка
    Greencard
    Greencard, 24.09.2021 14:54
    +3
    'Містер' Де Дзербі. Одна фраза, і вже сміятись можна.))
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    RoNIkyo
    RoNIkyo, 24.09.2021 14:50
    -1
    Перекладали за допомогою гуглтренслейта? Шурхіт, а не шерех.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 24.09.2021 14:31
    0
    Так и будет, Витёк х не скажет.
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