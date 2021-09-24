На недельку в Мариуполь? Динамо ждут два выездных матча с азовцами подряд

24 сентября киевское «Динамо» узнало результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины.



По итогам жеребьевки киевляне сразятся с «Мариуполем» на выезде. Встреча состоится 27 октября.



Отметим, что 30 октября киевлянам предстоит выездной матч с тем же «Мариуполем» в рамках 13-го тура УПЛ. А уже второго ноября киевляне будут принимать «Барселону» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.