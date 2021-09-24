На недельку в Мариуполь? Динамо ждут два выездных матча с азовцами подряд

После чего играть с «Барселоной»

  • 24.09.2021 14:33
  • 1071 просмотр
  • 2 комментария
На недельку в Мариуполь? Динамо ждут два выездных матча с азовцами подряд
© ФК Динамо Киев

24 сентября киевское «Динамо» узнало результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины.
 
По итогам жеребьевки киевляне сразятся с «Мариуполем» на выезде. Встреча состоится 27 октября.
 
Отметим, что 30 октября киевлянам предстоит выездной матч с тем же «Мариуполем» в рамках 13-го тура УПЛ. А уже второго ноября киевляне будут принимать «Барселону» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    A1Vm
    A1Vm, 24.09.2021 15:30 (изменен)
    0
    Не верю!
    Ну не будут они лететь туда сюда в Запорожье и шастать там на автобусе. А проживать в Мариуполе - и подавно. Вот это подстава от календаря и жребия.)
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    stopor2016
    stopor2016, 24.09.2021 15:19
    +1
    Який Маріуполь ? У них же стадіон в Ковалівці !
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