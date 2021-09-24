Пути спасения Барселоны. Юридические уловки, которые могут спасти топ-клуб

Финансовый кризис, в который ныне угодила каталонская Барселона является, пожалуй, самым острым в истории этого клуба. Шутка ли, но ради того, чтобы уложиться в бюджет и регламент Ла Лиги, «блаугранас» пришлось пойти на невообразимый шаг и попрощаться со своей главной легендой современности – Лионелем Месси. Аргентинец, так и не получивший нового контракта в Барселоне, вынужден был на правах свободного агента отбыть в Пари Сен-Жермен…

И пускай Рональд Куман сколько угодно рассказывает о том, что уход Месси имеет ряд плюсов для команды, все подобные высказывания тренера, равно как и высшего менеджмента клуба являются, скорее, самовнушением и попыткой хоть как-то оправдаться перед фанатами. На самом деле, все прекрасно понимают, что расставание с Месси – это повод говорить совсем о другой причинно-следственной связи, во главе угла которой стоят деньги.

По словам нынешнего президента Барселоны Жоана Лапорты, общий долг клуба на текущий момент составляет шокирующие 1,35 миллиарда евро. При этом, на зарплаты футболистов уходит 103% от суммы доходов каталонцев, что на 20-25% выше цифр конкурентов. Как с подобной экономикой Барселона может бороться за титул чемпиона Ла Лиги – вопрос со звездочкой, но подавляющему большинству фанатов абсолютно «фиолетово», какое наследство оставил Лапорте его предшественник Жозеп Бартомеу. Люди хотят видеть звезд и трофеи. Пока состав команды лишился главной звезды, вслед за которой надолго рискуют покинуть Каталонию и титулы.

Во многом из-за сумасшедших долгов летом нынешнего года Барселона была вынуждена отказаться от активной работы на трансферном рынке. Состав команды пополнили лишь свободные агенты (пусть некоторые из них, например, Серхио Агуэро или Мемфис Депай, и являются весьма пристойными исполнителями), а также арендованные игроки, в то время как продать пришлось некоторых перспективных молодых исполнителей, плюс в мадридский Атлетико на условиях аренды с обязательством выкупа был возвращен Антуан Гризманн.

Кроме того, Лапорта все лето активно уговаривал ключевых исполнителей команды пойти на снижение зарплаты, что позволило бы клубу привести соответствующую ведомость в гармонию с нынешним положением дел, а также зарегистрировать в Ла Лиге новичков, чье будущее, несмотря на оформление трансферов, какое-то время было под вопросом.

Но куда важнее для Лапорты и его помощников сейчас начать полноценный процесс восстановления экономики клуба. Для этого существует сразу несколько стратегий, но далеко не каждая из них может принести быстрый результат, а ждать пять или десять лет для Барселоны может быть смерти подобно, так как в этот же период конкуренты, особенно мадридский Реал, попробуют уйти вперед на «световые годы».

Главной возможностью как можно скорее нормализовать экономику клуба для Барселоны ныне являются юридические уловки, связанные с организационно-правовой формой ведения деятельности. В настоящий момент статус каталонского клуба такой, что это некоммерческая спортивная ассоциация. Совладельцами клуба являются все его члены (так называемые socis, что на каталонском означает «партнеры»), количество которых по состоянию на 2019 год было равно 182 тысячам. Именно они, а не акционеры или иностранные собственники, принимают ключевые решения, касающиеся развития клуба. Это интересная стратегия жизнедеятельности футбольного предприятия, которая имеет под собой ряд плюсов и огромную историческую составляющую, но прямо сейчас многие юридические советники, о чем пишут испанские источники, уговаривают Лапорту отойти от некоммерческой спортивной ассоциации в пользу такого себе общества с ограниченной ответственностью (Sociedad Anonima Deportiva, или аббревиатурой просто SAD).

В отличие от ассоциации, открытая спортивная компания с ограниченной ответственностью (SAD) имеет ряд преимуществ – например, возможность созвать собрание, чтобы объявить о банкротстве клуба или увеличении капитала. Последний вариант – увеличение капитала – одна из потенциальных лазеек для быстрого выхода Барселоны из жуткого экономического кризиса. В этом случае существуют два наиболее жизнеспособных варианта.

Первый – это приход в клуб инвестиционного фонда или физического лица-миллиардера, который выложит сумму денег, необходимую для очищения каталонцев от любых долгов. Нечто подобное, по сути, происходило в Манчестер Сити, когда пришедшие инвесторы из ОАЭ не позволили «горожанам» впасть в экономическую депрессию из-за методов управления экс-собственника и бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чиннавата, у которого начались проблемы с законом на родине. Также в качестве примера может выступить Челси, который у Кена Бейтса в затруднительной ситуации выкупил российский олигарх Роман Абрамович.

Второй вариант для Барселоны – пойти по пути Баварии и некоторых других клубов, в частности, немецкой Бундеслиги. Эта модель заключается в том, что 51% акций клуба принадлежит его членам (фактически – socis), а остальные 49% распределяются между различными коммерческими структурами, которые используют свою долю в своих бизнес-интересах, однако и помогают солидно пополнить бюджет.

Оба эти варианта предполагают отказ от статуса некоммерческой спортивной ассоциации, который сейчас в Испании, помимо Барселоны, имеют всего несколько футбольных клубов – Реал Мадрид, Атлетик Бильбао и Осасуна из Памплоны. Подавляющее большинство клубов Ла Лиги, равно как и низших испанских дивизионов, по своей организационно-правовой форме являются SAD’ами, но для Барселоны, кажется, принципиально оставаться одной из немногих некоммерческих спортивных ассоциаций. Было даже время, когда каталонцы решительно отказывались размещать на футболках название и логотип коммерческого титульного спонсора (по сути, не имея такового до 2011 года), чем выглядели явной «белой вороной» на фоне остальных испанских и европейских клубов.

Впрочем, всему рано или поздно наступает конец. Когда-то Барселона сдалась, и заключила спонсорский контракт с Qatar Foundation о титульном спонсорстве. В ближайшем же будущем, возможно, Лапорта и его советники придут к целесообразности смены организационно-правовой формы клуба… А уж если такое случится, то будет крайне интересно, какой модели развития будет отдано предпочтение, и не станет ли один из наиболее маститых клубов континента очередной «добычей» богатеньких дяденек, которых на английском языке еще часто именуют как «sugar daddy». Хотя последнее, скорее всего, станет фактическим смертным приговором для президентства Лапорты…

Текст: meta.ua/uk/sport