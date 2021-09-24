Матвиенко после матча с Динамо наложили девять швов

В матче за Суперкубок Украины защитник «Шахтера» Николай Матвиенко получил травму. Игрок «горняков» Исмаили в борьбе с нападающим «Динамо» Владиславом Супрягой высоко поднял ногу и нанес рассечение шипами бутсы партнеру по команде Матвиенко.

К счастью, ничего серьезного в итоге не произошло с Матвиенко, но рваная рана. В раздевалке после матча игроку «горняков» наложили девять швов.

Отметим, что Матвиенко готовится к ближайшему матчу с «Вересом», который состоится 25 сентября в Киеве. Начало – в 17:00.

Напомним, что поединок за Суперкубок Украины завершился уверенной победой «Шахтера» над «Динамо» со счетом 3:0.