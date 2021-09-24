Матвиенко после матча с Динамо наложили девять швов

Защитник «Шахтера» получил повреждение в матче за Суперкубок Украины

  • 24.09.2021 13:38
  • 557 просмотров
  • 0 комментариев
Матвиенко после матча с Динамо наложили девять швов
© ФК Шахтер Донецк

В матче за Суперкубок Украины защитник «Шахтера» Николай Матвиенко получил травму. Игрок «горняков» Исмаили в борьбе с нападающим «Динамо» Владиславом Супрягой высоко поднял ногу и нанес рассечение шипами бутсы партнеру по команде Матвиенко.

К счастью, ничего серьезного в итоге не произошло с Матвиенко, но рваная рана. В раздевалке после матча игроку «горняков» наложили девять швов.

Отметим, что Матвиенко готовится к ближайшему матчу с «Вересом», который состоится 25 сентября в Киеве. Начало – в 17:00.

Напомним, что поединок за Суперкубок Украины завершился уверенной победой «Шахтера» над «Динамо» со счетом 3:0.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности