Матвиенко после матча с Динамо наложили девять швов

В матче за Суперкубок Украины защитник «Шахтера» Николай Матвиенко получил травму. Игрок «горняков» Исмаили в борьбе с нападающим «Динамо» Владиславом Супрягой высоко поднял ногу и нанес рассечение шипами бутсы партнеру по команде Матвиенко.
К счастью, ничего серьезного в итоге не произошло с Матвиенко, но рваная рана. В раздевалке после матча игроку «горняков» наложили девять швов.
Отметим, что Матвиенко готовится к ближайшему матчу с «Вересом», который состоится 25 сентября в Киеве. Начало – в 17:00.
Напомним, что поединок за Суперкубок Украины завершился уверенной победой «Шахтера» над «Динамо» со счетом 3:0.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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