Иван МАТЯЖ: «У нас было полное преимущество над Вересом»

Хавбек киевской «Оболони» Иван Матяж прокомментировал поражение от ровенского «Вереса» (0:1) в 1/8 финала Кубка Украины.

«Все банально - не хватило забитого мяча. У нас было полное преимущество. Они ничего не создали. У нас были моменты, нужно было забить, думаю, тогда было бы все в порядке. Заработали удаление. Так вышло.

Не получилось забить, хотя были предпосылки, хорошие моменты. Будем работать над реализацией», - сказал Матяж.