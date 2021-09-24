Милевский и Алиев снова сыграют за одну команду

Бывшие игроки киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев сыграют у одном из матчей на турнире за Кубок мэра Черкасс.
Они выступят за команду «Карбон» на мини-футбольных соревнованиях.
Турнир состоится с 24 сентября по 8 октября.
Ранее Милевский объявил о завершении карьеры футболиста.
Источник — Табло Черкассы
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