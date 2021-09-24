Милевский и Алиев снова сыграют за одну команду

Известные ы прошлом футболисты сыграют за команду «Карбон» на мини-футбольных соревнованиях

  • 24.09.2021 12:04
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Милевский и Алиев снова сыграют за одну команду
© ФК Динамо Киев. Артем Милевский и Александр Алиев

Бывшие игроки киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев сыграют у одном из матчей на турнире за Кубок мэра Черкасс.
 
Они выступят за команду «Карбон» на мини-футбольных соревнованиях.
 
Турнир состоится с 24 сентября по 8 октября.

Ранее Милевский объявил о завершении карьеры футболиста.

Источник — Табло Черкассы

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