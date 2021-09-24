Милевский и Алиев снова сыграют за одну команду

Бывшие игроки киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев сыграют у одном из матчей на турнире за Кубок мэра Черкасс.



Они выступят за команду «Карбон» на мини-футбольных соревнованиях.



Турнир состоится с 24 сентября по 8 октября.

Ранее Милевский объявил о завершении карьеры футболиста.