Агент Зинченко: «Наполи предлагал за Сашу самые большие деньги в Европе»

Алан Прудников рассказал о несостоявшемся трансфере украинца

  • 24.09.2021 10:58
  • 1940 просмотров
  • 1 комментарий
Агент Зинченко: «Наполи предлагал за Сашу самые большие деньги в Европе»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Футбольный агент Алан Прудников рассказал, как его клиент, игрок «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко мог оказаться в «Наполи».

«Про «Наполи» скажу честно: договориться о чем-либо с Де Лаурентисом (президентом «Наполи» прим.) практически невозможно. Тому, кто сумеет с ним договориться, можно поставить памятник и назвать его величайшим агентом из всех в мире. Мы прилетали и вели переговоры с ними. Но степень сложности этих людей полностью олицетворяет сложности внутри «Наполи». Если игрок оттуда и уйдет, то только за 100 миллионов евро.

Не могу разглашать детали той истории, но они предложили за Сашу самые большие деньги в Европе. Они безумно его хотели. Сарри просто уговаривал руководство купить Сашу. И сейчас руководство «Наполи» связывается с нами каждое трансферное окно, очень хочет его видеть и предлагает очень неплохие условия. Но, как видите, «Сити» не может договориться с этим человеком (Де Лаурентисом) и по другим футболистам, не говоря уже о Саше. Там два пути: или играешь всю жизнь за «Наполи», или уходишь бесплатно, потому что ты просто им не нужен. Вот такая золотая клетка в Италии.

А по Саше условия были такие: если уходит за эту сумму, то «Наполи» просит космические деньги за обратный выкуп. То есть по сути ты на всю жизнь остаешься там. Считаю, это ненормально. Хотим защитить игрока, потому что ему всегда нужна свобода. Даже если он находится в клубе, то должен хотя бы подсознательно понимать, что должен прогрессировать и к чему-то стремиться. А когда ты выходишь на поле и понимаешь, что в этом клубе ты до конца жизни — ну, такое себе… Вспомните историю Игуаина. А Гамшик? Его только в 32 года отпустили в Китай. Де Лаурентис своеобразный персонаж, тяжелый», — сказал Прудников.

Ранее сообщалось, что Зинченко получил травму в матче Лиги чемпионов.

Источник — Sport24.ru

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    Alex86 1, 24.09.2021 11:48
    0
    И чем он их так покорил, передачами поперек и назад и шо за бред, явно контракт будет на 7-11 лет, к тому же на тот момент лучше было бы в теории бегать в серии А чем на лавке восседать да и чего б мансы мариновали резервиста, если б давали хорошие $ ... короче не особо смахивает на правду все это.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности