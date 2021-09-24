Агент Зинченко: «Наполи предлагал за Сашу самые большие деньги в Европе»

Футбольный агент Алан Прудников рассказал, как его клиент, игрок «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко мог оказаться в «Наполи».

«Про «Наполи» скажу честно: договориться о чем-либо с Де Лаурентисом (президентом «Наполи» прим.) практически невозможно. Тому, кто сумеет с ним договориться, можно поставить памятник и назвать его величайшим агентом из всех в мире. Мы прилетали и вели переговоры с ними. Но степень сложности этих людей полностью олицетворяет сложности внутри «Наполи». Если игрок оттуда и уйдет, то только за 100 миллионов евро.

Не могу разглашать детали той истории, но они предложили за Сашу самые большие деньги в Европе. Они безумно его хотели. Сарри просто уговаривал руководство купить Сашу. И сейчас руководство «Наполи» связывается с нами каждое трансферное окно, очень хочет его видеть и предлагает очень неплохие условия. Но, как видите, «Сити» не может договориться с этим человеком (Де Лаурентисом) и по другим футболистам, не говоря уже о Саше. Там два пути: или играешь всю жизнь за «Наполи», или уходишь бесплатно, потому что ты просто им не нужен. Вот такая золотая клетка в Италии.

А по Саше условия были такие: если уходит за эту сумму, то «Наполи» просит космические деньги за обратный выкуп. То есть по сути ты на всю жизнь остаешься там. Считаю, это ненормально. Хотим защитить игрока, потому что ему всегда нужна свобода. Даже если он находится в клубе, то должен хотя бы подсознательно понимать, что должен прогрессировать и к чему-то стремиться. А когда ты выходишь на поле и понимаешь, что в этом клубе ты до конца жизни — ну, такое себе… Вспомните историю Игуаина. А Гамшик? Его только в 32 года отпустили в Китай. Де Лаурентис своеобразный персонаж, тяжелый», — сказал Прудников.

Ранее сообщалось, что Зинченко получил травму в матче Лиги чемпионов.