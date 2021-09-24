Карлос ДЕ ПЕНА: «Луческу дал мне понять, что я нужен Динамо»

Уругвайский полузащитник – о подписании нового контракта с киевлянами

  • 24.09.2021 11:06
  • 1524 просмотра
  • 1 комментарий
Карлос ДЕ ПЕНА: «Луческу дал мне понять, что я нужен Динамо»
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

Уругвайский хавбек «Динамо» Карлос де Пена прокомментировал пролонгацию своего контракта с «бело-синими».
 
- Карлос, какие эмоции у тебя после продления контракта с «Динамо»? Как много времени потребовалось для принятия решения?
- Конечно, переговоры требуют времени, ведь стороны должны согласовать все условия. Но, думаю, я принял правильное решение. Надеюсь, что в этом сезоне мы сможем защитить все завоеванные титулы. Для меня было очень важно чувствовать поддержку Мистера, который дал мне понять, что я нужен команде. Этот фактор – одна из главных причин, почему я остаюсь в Киеве. Кроме того, в «Динамо» я имею возможность выступать в Лиге чемпионов и постараюсь вновь выиграть чемпионство. Поэтому, конечно же, очень рад, что продлил контракт с киевским клубом.
 
- Какие у тебя персональные цели в «Динамо»?
- Моя цель – всегда побеждать во всех турнирах. К сожалению, вчера мы уступили в Суперкубке Украины, но по-прежнему имеем шанс завоевать чемпионство и Кубок страны, и сделаем все возможное для этого. По итогам прошлого сезона мы выиграли все титулы в Украине, поэтому главная задача – это, конечно же, победа в чемпионате и достойное выступление в Лиге чемпионов. Думаю, что у нас очень хорошая команда, которая заслуживает этого. Сейчас мы идем на первом месте в УПЛ, и должны сохранить лидерство до конца сезона.
 
- Сезон обещает быть интересным?
- В последние годы битва за чемпионство в Украине всегда происходит между «Динамо» и «Шахтером». Это две лучшие команды страны, поэтому я ожидаю интересного соперничества на протяжении всего игрового года. Мы должны продолжать выигрывать, набирать максимум очков, и надеюсь, в конце сезона это приведет нас к золоту.
 
Что касается Лиги чемпионов, то у нас подобралась очень сильная группа, но могу сказать, что «Динамо» – хорошая, качественная команда, которая готова противостоять любому сопернику. Нас ожидают отличные игры в ближайшие месяцы.
 
- Как себя чувствует в Киеве твоя семья?
- Конечно же, вначале привыкнуть к новой стране непросто, ведь здесь абсолютно другой язык и образ жизни. Но со временем ты знакомишься с людьми, адаптируешься. Мы нашли няню, которая помогает нам с ребенком. Сейчас моя семья счастлива здесь.
 
- Обсуждал ли ты продление контракта с «Динамо» с женой и поддержала ли она тебя в этом?
- Любое важное решение в семье мы принимаем сообща. Семья – главное для меня в жизни, и я всегда желаю наилучшего для своей жены и ребенка. Поэтому перед продлением контракта я также советовался с женой, и она поддержала меня. Сейчас Эли уже привыкла к жизни в Киеве, здесь есть все условия для воспитания нашего сына.
 
- Подписание нового контракта даст тебе еще больше мотивации на следующие игры?
- Моя мотивация всегда на максимальном уровне. С момента приезда сюда я старался быть профессионалом. Я полностью выкладываюсь на каждой тренировке и в каждой игре. Любой футболист имеет лучшие и худшие моменты, но мотивация, цели и задачи – всегда одинаково высоки. Я нахожусь в «Динамо» уже два с половиной года, и буду продолжать работать и делать все от себя зависящее, чтобы помочь команде. 

Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ayzek biliberdocich
    online
    ayzek biliberdocich, 24.09.2021 11:26
    0
    Комментарий свернут. Показать
    какому динамо ты нужон, луческу или шевы? старику ещё сезон остался, на дольше его не хватит.
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