Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Мне самому интересно, когда Селезнев забьет за Минай»

Бывший спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец поделился своим мнением по поводу форварда команды Евгения Селезнева, а также игры команды.

— Когда забьет Селезнев? Мне это самому интересно. Евгению не откажешь в работоспособности, но этого мало, чтобы выполнять миссию нападающего — забивать голы. А они особенно будут нужны «Минаю» уже в очередном туре в поединке со Львовом, который также находится в зоне вылета.

— То, что перед началом сезона Василий Кобин перед началом сезона заявил, что «Минай» должен набрать 50 очков, это что — шутка?

— Не совсем. У каждого тренера имеется свой вариант настроить подопечных на покорение каких-то вершин. Василий Кобин решил обойтись без промежуточных высот. То, что «Минай» выглядит интереснее чем в минувшем сезоне, сомнений не вызывает, однако у команды маловато очков. Посмотрим, как будет на финише хотя бы осенней части чемпионата.

Ранее «Минай» без Селезнева проиграл «Альянсу» и выбыл из Кубка Украины.