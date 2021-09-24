Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Мне самому интересно, когда Селезнев забьет за Минай»

Бывший спортдир клуба высказался об игре команды

  • 24.09.2021 10:15
  • 707 просмотров
  • 2 комментария
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Мне самому интересно, когда Селезнев забьет за Минай»
© ФК Минай. Михаил Кополовец

Бывший спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец поделился своим мнением по поводу форварда команды Евгения Селезнева, а также игры команды.

— Когда забьет Селезнев? Мне это самому интересно. Евгению не откажешь в работоспособности, но этого мало, чтобы выполнять миссию нападающего — забивать голы. А они особенно будут нужны «Минаю» уже в очередном туре в поединке со Львовом, который также находится в зоне вылета.

— То, что перед началом сезона Василий  Кобин перед началом сезона заявил, что «Минай» должен набрать 50 очков, это что — шутка?
— Не совсем. У каждого тренера имеется свой вариант настроить подопечных на покорение каких-то вершин. Василий Кобин решил обойтись без промежуточных высот. То, что «Минай» выглядит интереснее чем в минувшем сезоне, сомнений не вызывает, однако у команды маловато очков. Посмотрим, как будет на финише хотя бы осенней части чемпионата.

Ранее «Минай» без Селезнева проиграл «Альянсу» и выбыл из Кубка Украины.

Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ayzek biliberdocich
    online
    ayzek biliberdocich, 24.09.2021 10:44
    0
    очевидно же, с первым пенальти. ну мб со вторым
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    olex.mykhailov
    olex.mykhailov, 24.09.2021 10:35
    0
    Наприкінці чемпіонату буде кисла "МІНА"
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