Сергей ЛОГИНОВ: «Беспокоит приводящая мышца»

Защитник «Днепра-1» Сергей Логинов рассказал о своей травме, из-за которой был заменен в первом тайме матча 1/16 финала Кубка Украины с «ВПК-Агро» (2:1).

«Меня беспокоит приводящая мышца. Из-за нее пропустил игру с «Вересом». В матче с «ВПК-Агро» опять заболела. Надеюсь, быстро восстановлюсь», - сказал Логинов.