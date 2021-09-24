Сергей ЛОГИНОВ: «Беспокоит приводящая мышца»

Защитник «Днепра-1» Сергей Логинов рассказал о своей травме, из-за которой был заменен в первом тайме матча 1/16 финала Кубка Украины с «ВПК-Агро» (2:1).
«Меня беспокоит приводящая мышца. Из-за нее пропустил игру с «Вересом». В матче с «ВПК-Агро» опять заболела. Надеюсь, быстро восстановлюсь», - сказал Логинов.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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