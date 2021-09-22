Кубок Украины. Победа Днепра-1, Мариуполь в серии пенальти выбил Волынь

В матче 1/16 финала Кубка Украины команда УПЛ «Днепр-1» приехала в гости к представителю Первой лиги ВПК-Агро. И «Днепр-1» сумел победить 2:1 благодаря голам Русина и Ярмолюка.

В другом матче «Волынь» принимала «Мариуполь». Основное и дополнительное время завершилось вничью, а в серии пенальти сильнее был «Мариуполь».

«Волынь» с 21-й минуты играла в меньшинстве.

Кубок Украины. 1/16 финала

ВПК-Агро - Днепр-1 - 1:2

Голы: Сухарь, 77 - Русин, 37, Ярмолюк, 50

ВПК-Агро (стартовый состав): Махновский, Палюх, Жезус, Пашаев, Зозуля, Сухарь, Коберидзе (Наполов, 55), Будняк, Дудик (Колесник, 74), Де Паула, Шевченко

Днепр-1 (стартовый состав): Юрчук, Кравченко, Логинов (Сваток, 31), Батагов, Нельсон, Ди Франко, Пихаленок, Лучкевич (Дубинчак, 88), Билл (Джурасек, 80), Русин (Добвик, 81), Когут (Ярмолюк, 31)

Волынь - Мариуполь 0:0 (5:6 по пенальти)

Волынь: Коркодим, Войтиховский, Сасовский, Чернов, Цюпа, Рябов, Чепелюк, Климец, Ляшенко, Хагназари, Кобзар

Мариуполь: Турбаевский, Стасюк, Удод, Мампасси, Холод, Чех, Мишнев, Очеретько, Топалов, Кащук, Кулаков