ВПК-Агро
1 : 2
Днепр-1
22.09.2021, FT

Кубок Украины. Победа Днепра-1, Мариуполь в серии пенальти выбил Волынь

Две команды УПЛ прошли дальше

  • 22.09.2021 19:45
  • 1617 просмотров
  • 1 комментарий
Кубок Украины. Победа Днепра-1, Мариуполь в серии пенальти выбил Волынь
© scdnipro1.com.ua

В матче 1/16 финала Кубка Украины команда УПЛ «Днепр-1» приехала в гости к представителю Первой лиги ВПК-Агро. И «Днепр-1» сумел победить 2:1 благодаря голам Русина и Ярмолюка.

В другом матче «Волынь» принимала «Мариуполь». Основное и дополнительное время завершилось вничью, а в серии пенальти сильнее был «Мариуполь».

«Волынь» с 21-й минуты играла в меньшинстве.

Кубок Украины. 1/16 финала

ВПК-Агро - Днепр-1 - 1:2
Голы: Сухарь, 77 - Русин, 37, Ярмолюк, 50

ВПК-Агро (стартовый состав): Махновский, Палюх, Жезус, Пашаев, Зозуля, Сухарь, Коберидзе (Наполов, 55), Будняк, Дудик (Колесник, 74), Де Паула, Шевченко

Днепр-1 (стартовый состав): Юрчук, Кравченко, Логинов (Сваток, 31), Батагов, Нельсон, Ди Франко, Пихаленок, Лучкевич (Дубинчак, 88), Билл (Джурасек, 80), Русин (Добвик, 81), Когут (Ярмолюк, 31)

Волынь - Мариуполь 0:0 (5:6 по пенальти)

Волынь: Коркодим, Войтиховский, Сасовский, Чернов, Цюпа, Рябов, Чепелюк, Климец, Ляшенко, Хагназари, Кобзар

Мариуполь: Турбаевский, Стасюк, Удод, Мампасси, Холод, Чех, Мишнев, Очеретько, Топалов, Кащук, Кулаков

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    tiger tiger
    tiger tiger, 22.09.2021 19:53
    0
    В морегупал было 100 минут большинства!!! А они начали мазать пенальти ещё... Но и те косые оказались.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности