Максим ЛОПЫРЕНОК: «ЛНЗ ничем не уступил Ингульцу»

Защитник ЛНЗ Максим Лопыренок подвел итог матча 1/16 финала Кубка Украины с «Ингульцом» (2:1).

«Руководство клуба поставило задачу выйти в следующий раунд Кубка Украины. Была тяжелая игра с хорошей командой.

Было много борьбы, но мы ничем не уступили команде украинской Премьер-лиги. За счет характера нам удалось пройти дальше.

Я бы хотел, чтобы нам попалась топ-команда УПЛ. Против таких команд интересней играть».

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины состоится в столичном Доме футбола в пятницу, 24 сентября. Начало в 12:00.