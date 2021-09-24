Максим ЛОПЫРЕНОК: «ЛНЗ ничем не уступил Ингульцу»

Защитник ЛНЗ Максим Лопыренок подвел итог матча 1/16 финала Кубка Украины с «Ингульцом» (2:1).
«Руководство клуба поставило задачу выйти в следующий раунд Кубка Украины. Была тяжелая игра с хорошей командой.
Было много борьбы, но мы ничем не уступили команде украинской Премьер-лиги. За счет характера нам удалось пройти дальше.
Я бы хотел, чтобы нам попалась топ-команда УПЛ. Против таких команд интересней играть».
Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины состоится в столичном Доме футбола в пятницу, 24 сентября. Начало в 12:00.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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