ЛНЗ
2 : 1
Ингулец
22.09.2021, FT

Клуб Второй лиги выбил Ингулец и вышел в 1/8 финала Кубка Украины

Черкасский ЛНЗ прошел «Ингулец»

  • 22.09.2021 17:20
  • 1207 просмотров
  • 3 комментария
Клуб Второй лиги выбил Ингулец и вышел в 1/8 финала Кубка Украины
© facebook.com/fclnz

В матче 1/16 Кубка Украины клуб ЛНЗ, который представляет Черкассы, сумел победить «Ингулец» со счетом 2:1 и вышел в следующий раунд.

Клуб УПЛ уступил одному из лидеров Второй лиги, пропустив гол в конце встречи.

Кубок Украины по футболу. 1/16 финала

ЛНЗ - Ингулец 2:1
Голы: Долинский, 38, Сторчоус, 90 - Плохотнюк, 19

ЛНЗ (стартовый состав): Панченко, Насонов, Сафонов, Лопыренок, Куксенко, Долинский, Евдокимов, Бобко, Норенков, Голиков, Сула

Ингулец (стартовый состав): Шуст, Полегенько, Плохотнюк, Козак, Коваленко, Шишка, Павлов, Поспелов, Мельничук, Якимив, Голей

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Samiy- Samiy
    online
    Samiy- Samiy, 22.09.2021 17:48
    0
    Состав ЛНЗ сильнее состава Ингульца
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    tiger tiger
    tiger tiger, 22.09.2021 17:45
    0
    Аааааааааааааа. А никакой сенсации. Это кубок.
    Сенсация будет, если ЛНЗ выйдет на Металлист..
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    Jinx1991
    online
    Jinx1991, 22.09.2021 17:37
    -2
    Поворознюк отлично заработал
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