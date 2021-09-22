Клуб Второй лиги выбил Ингулец и вышел в 1/8 финала Кубка Украины

В матче 1/16 Кубка Украины клуб ЛНЗ, который представляет Черкассы, сумел победить «Ингулец» со счетом 2:1 и вышел в следующий раунд.
Клуб УПЛ уступил одному из лидеров Второй лиги, пропустив гол в конце встречи.
Кубок Украины по футболу. 1/16 финала
ЛНЗ - Ингулец 2:1
Голы: Долинский, 38, Сторчоус, 90 - Плохотнюк, 19
ЛНЗ (стартовый состав): Панченко, Насонов, Сафонов, Лопыренок, Куксенко, Долинский, Евдокимов, Бобко, Норенков, Голиков, Сула
Ингулец (стартовый состав): Шуст, Полегенько, Плохотнюк, Козак, Коваленко, Шишка, Павлов, Поспелов, Мельничук, Якимив, Голей
Источник — Sport.ua
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