Александр СОПКО: «Луческу лукавит»

Специалист – о реакции главного тренера «Динамо» на поражение в матче за Суперкубок Украины

  • 24.09.2021 03:59
  • 248 просмотров
  • 1 комментарий
Александр СОПКО: «Луческу лукавит»
© Футбол 1/2/3. Александр Сопко

Экс-игрок «Шахтера» Александр Сопко объяснил причины отказа Мирчи Луческу идти по коридору почета от «Шахтера» после матча за Суперкубок и комментарий румынского тренера о поведении «горняков». 

«Если посмотреть, как себя ведет любая лавочка запасных в команде, которую возглавляет Луческу, то ли она была когда-то в «Шахтере», то ли в другой команде, она была точно такой же. Тренер лукавит и пытается увести внимание общественности в сторону. В своем интервью он ведь ничего не сказал по игре, почему проиграна игра и где были допущены ошибки. Он как опытный дипломат умеет много и красиво говорить. Это не всегда именно то, чего ждут от него. Когда ему задают вопросы, он очень грамотно и ювелирно говорит, но на вопрос не отвечает. Как у дипломатов: язык нам дан для того, чтобы скрывать свои мысли.

Почему Луческу отказался идти по коридору почета? Это все тянется из истории его ухода из «Шахтера» и прихода в «Динамо». Слишком много вокруг этого придуманного. Лучше у него самого спросить, почему так произошло. Но я уверен, что он правды не скажет, найдет что ответить. Кто-то его поддерживает, есть много болельщиков, которые осудят его поступок. Но было видно, что к футболистам «Шахтера» у него все равно осталось дружеское отношение. Не думаю, что он забыл эти 12 лет, которые провел в Донецке. Они снятся ему по ночам и он вспоминает этот период во время таких игр. С возрастом у человека появляется дополнительная сентиментальность, чувствительность и его состояние было не таким идеальным, чтобы спокойно отреагировать на это поражение», - сказал Сопко.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    maxlove
    online
    maxlove, 24.09.2021 04:12
    -1
    Вологі мрії шахтарських сердець...
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