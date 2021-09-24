Александр СОПКО: «Луческу лукавит»

Экс-игрок «Шахтера» Александр Сопко объяснил причины отказа Мирчи Луческу идти по коридору почета от «Шахтера» после матча за Суперкубок и комментарий румынского тренера о поведении «горняков».

«Если посмотреть, как себя ведет любая лавочка запасных в команде, которую возглавляет Луческу, то ли она была когда-то в «Шахтере», то ли в другой команде, она была точно такой же. Тренер лукавит и пытается увести внимание общественности в сторону. В своем интервью он ведь ничего не сказал по игре, почему проиграна игра и где были допущены ошибки. Он как опытный дипломат умеет много и красиво говорить. Это не всегда именно то, чего ждут от него. Когда ему задают вопросы, он очень грамотно и ювелирно говорит, но на вопрос не отвечает. Как у дипломатов: язык нам дан для того, чтобы скрывать свои мысли.

Почему Луческу отказался идти по коридору почета? Это все тянется из истории его ухода из «Шахтера» и прихода в «Динамо». Слишком много вокруг этого придуманного. Лучше у него самого спросить, почему так произошло. Но я уверен, что он правды не скажет, найдет что ответить. Кто-то его поддерживает, есть много болельщиков, которые осудят его поступок. Но было видно, что к футболистам «Шахтера» у него все равно осталось дружеское отношение. Не думаю, что он забыл эти 12 лет, которые провел в Донецке. Они снятся ему по ночам и он вспоминает этот период во время таких игр. С возрастом у человека появляется дополнительная сентиментальность, чувствительность и его состояние было не таким идеальным, чтобы спокойно отреагировать на это поражение», - сказал Сопко.