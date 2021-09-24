Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Шахтеру удалось подобрать ключик к игре Динамо»

Выступавший в период своей профессиональной карьеры за киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» опытный футболист Владимир Езерский поделился своим мнением о матче за Суперкубок.

«Это был принципиальный матч для Роберто Де Дзерби. Он, как новый тренер донецкого «Шахтера», получил возможность побороться в своей украинской карьере за первый трофей. Итальянский тренер построил игру таким образом, что горнякам удалось подобрать ключик к игре «Динамо». Кто знает, как бы сложилась игра, если бы первыми забили динамовцы. Но вышло все иначе. Когда же «Шахтер» поразил цель во второй и третий раз, то «Динамо» раскрылось. А это как раз стихия индивидуально сильных игроков группы атаки команды горняков. Когда есть простор, они умеют распоряжаться мячом, как следует. Имея преимущество в три гола, горняки довели игру до логического завершения. В целом же матч оправдал надежды. Несмотря на счет, в некоторых отрезках мы увидели содержательный футбол. Ведя 3:0, «Шахтер» чувствовал себя комфортнее.

Вдобавок ко всему можно сказать, что матч за Суперкубок для болельщиков – это всегда повышенный интерес. А если еще участь, что у руля «Шахтера» появился новый специалист, то тем более. Это был первый поединок, в котором Де Дзерби встречался с Мирчей Луческу. Разумеется, данный факт добавлял поединку дополнительной интриги. Всем было интересно, как Луческу сыграет в заочном соперничестве с новым главным тренером «Шахтера». В минувшем сезоне румынский наставник «Динамо» достаточно удачно «помотался» с предшественником Де Дзерби – португальцем Луишем Каштру, выиграв все титулы в Украине. Так что теперь наступил новый этап во взаимоотношениях.

Было видно, что футболисты и новый тренер «Шахтера» хотели выиграть почетный трофей, ведь в прошлом году команда осталась без единого из разыгрываемых. Понятное дело, что такому амбициозному клубу не хотелось повторять минувший сезон, поэтому горняки постарались сделать все возможное, чтобы сыграть в Суперкубке достойно. Мне кажется, что в начале октября игра между обоими грандами в рамках чемпионата будет очень интересной.

Приятно отметить, что вчера на НСК «Олимпийский» было много болельщиков, что создавало настоящую праздничную атмосферу на стадионе».