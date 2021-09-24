В субботу, 26 сентября, состоится матч 6 тура чемпионата Англии, в котором лондонский «Арсенал» примет «Тоттенхэм».
Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
«Арсенал» – «Тоттенхэм». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.
Источник — Sport.ua
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