Тренер Альянса: «Не пали духом даже при счете 0:2»

Главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко прокомментировал сенсационную победу своей команды над «Минаем». Напомним, что коллектив из Первой лиги выиграл со счетом 3:2, уступая 0:2 по ходу матча.

«Наверное, такого сценария не ожидали многие, но по крайней мере, с нашей стороны мы ожидали хорошую, результативную, комбинационную игру. Начинать свои действия с 0:2 после быстрых пропущенных мячей тяжело, но для нас это опыт. Огромная благодарность нашей команде. Ребята - супер, я ними горжусь. Поэтому, в первую очередь, благодарен футболистам. Без их действий на футбольном поле такого камбека не получилось бы. Это футбол, поэтому мы не пали духом даже при счете 0:2.

Главное, что мы старались действовать не от простоты, а находить сложные моменты комбинационной игры. Потому результат к нам и пришел. Мы могли сравнять еще в конце первого тайма, но команда соперника тоже несколько раз нас простила. Поэтому для болельщиков, наверное супер матч получился, а для тренерского штаба - валидол. Мы готовились к тому, что «Минай» будет играть экспериментальным составом, смотрели их матчи. Мы видели, что у них обязательно будет ротация, так что чего ожидали, то и получили. Мы реагировали на те замены, которые делал соперник. У них начала выходить группа стартового состава, и нам надо было увеличить движение в середине поля. Те футболисты, которые были в запасе, с этой задачей справились, нашли момент и завершили игру без дополнительного времени. В раздевалке у нас радость, но не хотим делать из этого какой-то праздник. О премиальных с президентом еще не общались, но я думаю, что нас не обидят», - сказал Ярошенко.