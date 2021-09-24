Василий КОБИН: «Эта игра будет для нас звоночком»

Наставник «Миная» – о сенсационном вылете из Кубка Украины

  • 24.09.2021 01:40
  • 123 просмотра
  • 1 комментарий
Василий КОБИН: «Эта игра будет для нас звоночком»
© Футбол 1/2/3. Василий Кобин

Главный тренер «Миная» Василий Кобин прокомментировал сенсационное поражение своей команды в матче против «Альянса». Напомним, что коллектив из Закарпатья уступил со счетом 2:3, имея преимущество в два мяча по ходу встречи.

«Трудно сейчас комментировать то, что было на поле. Если брать в целом, мы начали уверенно, забили два быстрых мяча. У нас играли футболисты, которые имеют меньше игровой практики. В основном это молодые игроки, уровень которых мы хотели посмотреть в кубковом матче. Они достаточно неплохо себя проявили, но в какой-то момент потеря концентрации привела к пропущенному голу. Этот гол добавил «Альянсу» уверенности. Плюс трибуны, которые начали их подгонять. Все это привело к такому счету. Второй тайм в нашем исполнении был хорошим. Вышли несколько игроков, которые имеют больше игровой практики. Мы создали 3-4 голевых момента, которые надо было реализовать. Но мы не забили, в конце матча допустили ошибку в обороне и проиграли поединок.

Даже если бы Селезнева не  дисквалифицировали, с первых минут он бы не появился, потому что мы планировали сделать ротацию и дать сыграть футболистам, которые не играли против «Ворсклы». Мы работаем с командой три месяца, я еще знакомлюсь с игроками. Мне нужно понимать их уровень. А если им не давать играть, то мы не можем в тренировочном процессе увидеть, кто на каком уровне находится. Сегодня была кубковая игра и мы воспользовались этой возможностью, дали молодым ребятам сыграть. Эта игра будет для нас «звоночком». Мы выигрывали 2:0 в матче против «Черноморца», и свели его к ничьей, а сейчас вообще проиграли. Поэтому нам есть над чем подумать», - сказал Кобин.

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    XBanat
    XBanat, 24.09.2021 02:08
    +1
    Ха-ха что ты врешь после как два гола вы забили больше шансов забить у вас не было ДНО
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