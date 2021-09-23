Бетис и Реал Сосьедад одержали выездные победы в Ла Лиге

В матче 6-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» обыграл «Гранаду» (3:2) и вошел в топ-3 турнира.
В другом матче встретились середняки Ла Лиги, и «Бетис» победил «Осасуну» (3:1).
«Реал Сосьедад» набрал 13 очков и вышел на 3-е место (13 очков). Впереди только мадридские клубы «Реал» (16) и «Атлетико» (14).
Ла Лига. 6-й тур
«Гранада» – «Реал Сосьедад» – 2:3
Голы: Санчес, 9, Милья, 70 (пен) – Элустондо, 52, 82, Мерино, 60.
«Гранада»: Машимиану, Ариас, Дуарте, Санчес, Нева (Эскудеро, 79), Монторо, Гоналон, Рочина (Бакка, 66), Милья (Мончу, 79), Мачис (Пуэртас, 24), Суарес.
«Реал Сосьедад»: Райан, Сальдуа (Субименди, 76), Элустондо, Ле Норман, Айен Муньос, Мерино, Гевара, Наварро (Валера, 64), Порту (Янузай, 65), Серлот (Субельдия, 78), Ойярсабаль (Лобете, 77).
Предупреждения: Суарес, 28. Рочина, 36. Дуарте, 50. Ариас, 64. Ле Норман, 72. Санчес, 72.
Судья: Писарро Гомес.
23 сентября. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».
«Осасуна» – «Бетис» – 1:3
Голы: Кике Гарсия, 39 – Эрмосо, 21, Хуанми, 80, Виллиан Жозе, 90+3.
«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль, Санчес, Эрнандес, Брашанац, Торрес (Ибаньес, 85), Р.Гарсия (Онтиверос, 73), Торро (Барберо, 85), Монкайола (Ойер, 77), Кике Гарсия (Авила, 77).
«Бетис»: Браво, Монтойя, Алекс Морено, Эрмосо, Гуардадо, Каналес (Хоакин, 87), Фекир (Виллиам Карвалью, 90), Гонсалес, Родригес, Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 75), Руибаль (Хуанми, 74).
Предупреждения: Дав.Гарсия, 26. Брашанац, 80.
Судья: Мунуэра Монтеро.
23 сентября. Памплона. Стадион «Эль Садар».
Источник — Sport.ua
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