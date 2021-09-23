6-й тур
Гранада
2 : 3
Реал Сосьедад
23.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бетис и Реал Сосьедад одержали выездные победы в Ла Лиге

«Реал Сосьедад» набрал 13 очков и вышел на 3-е место в чемпионате Испании

  • 23.09.2021 22:39
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Бетис и Реал Сосьедад одержали выездные победы в Ла Лиге
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» обыграл «Гранаду» (3:2) и вошел в топ-3 турнира.

В другом матче встретились середняки Ла Лиги, и «Бетис» победил «Осасуну» (3:1).

«Реал Сосьедад» набрал 13 очков и вышел на 3-е место (13 очков). Впереди только мадридские клубы «Реал» (16) и «Атлетико» (14).

Ла Лига. 6-й тур

«Гранада»  «Реал Сосьедад»  2:3

Голы: Санчес, 9, Милья, 70 (пен) – Элустондо, 52, 82, Мерино, 60.

«Гранада»: Машимиану, Ариас, Дуарте, Санчес, Нева (Эскудеро, 79), Монторо, Гоналон, Рочина (Бакка, 66), Милья (Мончу, 79), Мачис (Пуэртас, 24), Суарес.

«Реал Сосьедад»: Райан, Сальдуа (Субименди, 76), Элустондо, Ле Норман, Айен Муньос, Мерино, Гевара, Наварро (Валера, 64), Порту (Янузай, 65), Серлот (Субельдия, 78), Ойярсабаль (Лобете, 77).

Предупреждения: Суарес, 28. Рочина, 36. Дуарте, 50. Ариас, 64. Ле Норман, 72. Санчес, 72.

Судья: Писарро Гомес.

23 сентября. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».

«Осасуна»  «Бетис»  1:3

Голы: Кике Гарсия, 39 – Эрмосо, 21, Хуанми, 80, Виллиан Жозе, 90+3.

«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль, Санчес, Эрнандес, Брашанац, Торрес (Ибаньес, 85), Р.Гарсия (Онтиверос, 73), Торро (Барберо, 85), Монкайола (Ойер, 77), Кике Гарсия (Авила, 77).

«Бетис»: Браво, Монтойя, Алекс Морено, Эрмосо, Гуардадо, Каналес (Хоакин, 87), Фекир (Виллиам Карвалью, 90), Гонсалес, Родригес, Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 75), Руибаль (Хуанми, 74).

Предупреждения: Дав.Гарсия, 26. Брашанац, 80.

Судья: Мунуэра Монтеро.

23 сентября. Памплона. Стадион «Эль Садар».

Источник — Sport.ua

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