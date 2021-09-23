Агент Эсеолы шокирован решением Максимова сослать его клиента в дубль

Александр Панков жестко прокомментировал неприятную историю

  • 23.09.2021 22:12
  • 990 просмотров
  • 2 комментария
Агент Эсеолы шокирован решением Максимова сослать его клиента в дубль
© ФК Ворскла. Адеринсола Эсеола

Агент Александр Панков отреагировал на информацию о переведении нападающего «Ворсклы» Адеринсолы Эсеолы в дублирующий состав.
 
«Он там уже 2 недели. Долго работает наша пресса. Максимова спроси. Он же топ тренер, купил футболиста, которого хотел, и дал ему 24 минуты за 3 месяца.
 
Так бывает! Зато чудак, который его похоронил в Лиге конференций за «КуПС», подписал контракт и через 3 дня уже играл в старте! Вот и вся логика.
 
У этого тренера головы нет. К большому сожалению! Быть хорошим футболистом – не означает быть хорошим тренером. И у нас таких много! Пришло время вскрывать таких тренеров. И Максимов это первая ласточка, – написал Панков в комментариях в инстаграме.

Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Андрей Гинов
    Андрей Гинов, 23.09.2021 22:35
    0
    По мне, так Максимов давно доказал свой профессионализм как тренер. Так что не понимаю чего на него гнать!? Не нравится твой игрок, так это его право.
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    johndow
    online
    johndow, 23.09.2021 22:19
    0
    Максимов - специфичный и неприятный товарищ, но твоего клиента явно не просто так послал подальше
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