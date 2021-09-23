Агент Эсеолы шокирован решением Максимова сослать его клиента в дубль

Агент Александр Панков отреагировал на информацию о переведении нападающего «Ворсклы» Адеринсолы Эсеолы в дублирующий состав.



«Он там уже 2 недели. Долго работает наша пресса. Максимова спроси. Он же топ тренер, купил футболиста, которого хотел, и дал ему 24 минуты за 3 месяца.



Так бывает! Зато чудак, который его похоронил в Лиге конференций за «КуПС», подписал контракт и через 3 дня уже играл в старте! Вот и вся логика.



У этого тренера головы нет. К большому сожалению! Быть хорошим футболистом – не означает быть хорошим тренером. И у нас таких много! Пришло время вскрывать таких тренеров. И Максимов это первая ласточка, – написал Панков в комментариях в инстаграме.