Максимов сослал Эсеолу в дубль Ворсклы

Тренер полтавчан больше не рассчитывает на нападающего

  • 23.09.2021 04:48
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Максимов сослал Эсеолу в дубль Ворсклы
© ФК Ворскла. Адеринсола Эсеола

Летний новичок полтавчан Адеринсола Эсеола с основным составом «Ворсклы» не тренируется. Нападающий переведен в дубль, также с ним индивидуально занимается тренер по физической подготовке. Главный тренер «Ворсклы» Юрий Mаксимов на футболиста не рассчитывает.

Во время зимнего трансферного окна полтавский клуб подыщет новую команду форварду.

В нынешнем сезоне Эсеола сыграл за «Ворсклу» 23 минуты в чемпионате УПЛ, выйдя на замену в календарных поединках с «Зарей» и «Вересом». Его контракт с полтавчанами рассчитан до конца июня 2023 года.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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