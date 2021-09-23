Максимов сослал Эсеолу в дубль Ворсклы

Летний новичок полтавчан Адеринсола Эсеола с основным составом «Ворсклы» не тренируется. Нападающий переведен в дубль, также с ним индивидуально занимается тренер по физической подготовке. Главный тренер «Ворсклы» Юрий Mаксимов на футболиста не рассчитывает.

Во время зимнего трансферного окна полтавский клуб подыщет новую команду форварду.

В нынешнем сезоне Эсеола сыграл за «Ворсклу» 23 минуты в чемпионате УПЛ, выйдя на замену в календарных поединках с «Зарей» и «Вересом». Его контракт с полтавчанами рассчитан до конца июня 2023 года.