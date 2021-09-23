Максимов сослал Эсеолу в дубль Ворсклы

Летний новичок полтавчан Адеринсола Эсеола с основным составом «Ворсклы» не тренируется. Нападающий переведен в дубль, также с ним индивидуально занимается тренер по физической подготовке. Главный тренер «Ворсклы» Юрий Mаксимов на футболиста не рассчитывает.
Во время зимнего трансферного окна полтавский клуб подыщет новую команду форварду.
В нынешнем сезоне Эсеола сыграл за «Ворсклу» 23 минуты в чемпионате УПЛ, выйдя на замену в календарных поединках с «Зарей» и «Вересом». Его контракт с полтавчанами рассчитан до конца июня 2023 года.
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.