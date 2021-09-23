Наполи забил 4 гола Сампдории и без потерь лидирует в Серии A

В матче 5-го тура чемпионата Италии «Наполи» обыграл «Сампдорию» со счетом 4:0.
У победителей отличились Фабиан Руис, Петр Зелиньски и Виктор Осимхен (дубль).
«Наполи» одержал 5-ю победу в подряд и лидирует в турнирной таблице Серии А (15 очков).
В другом матче дня «Торино» сыграл вничью с «Лацио» (1:1).
Серия А. 5-й тур
«Сампдория» – «Наполи» – 0:4
Голы: Осимхен, 10, 50, Руис, 39, Зелиньски, 59.
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски (Депаоли, 71), Йосида, Колли, Ауджелло, Адриэн Силва (Экдаль, 55), Кандрева, Торсби (Аскильдсен, 71), Квальярелла (Торрегросса, 55), Капуто (Чьерво, 84), Дамсгор.
«Наполи»: Оспина, Мариу Руй, Кулибали, Ррахмани (Манолас, 48), Ди Лоренцо, Зелиньски (Эльмас, 68), Замбо Ангисса, Руис, Инсинье (Политано, 68), Лосано (Петанья, 81), Осимхен (Унас, 81).
Предупреждения: Дамсгор, 28. Депаоли, 76. Манолас, 87.
Судья: Валери (Италия).
23 сентября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
«Торино» – «Лацио» – 1:1
Голы: Пьяца, 76 – Иммобиле, 90+1 (пен)
«Торино»: В. Милинкович-Савич, Родригес, Джиджи, Эйна (Ансальди, 62), Бремер, Синго, Линетти (Ринкон, 74), Мандрагора (Лукич, 62), Побега, Санабрия, Брекало (Пьяца, 74).
«Лацио»: Рейна, Ачерби, Хюсай, Луис Фелипе, Луис Альберто (С.Милинкович-Савич, 46), Акпа-Акпро (Муричи, 79), Катальди (Лукас, 70), Марушич (Лаццари, 62), Иммобиле, Фелипе Андерсон, Моро (Педро, 46).
Предупреждения: Мандрагора, 17. Эйна, 31. Брекало, 37. Марушич, 45+1. С. Милинкович-Савич, 59. Луис Фелипе, 65.
Судья: Абиссо (Италия).
23 сентября. Турин. Стадион «Олимпийский».
Источник — Sport.ua
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