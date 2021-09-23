Монфис пробился во второй четвертьфинал турнира ATP в текущем сезоне

Французский теннисист Гаэль Монфис (№20 ATP) пробился в 1/4 финала турнира ATP Tour 250, который проходит в Меце.
В матче второго круга муж Элины Свитолиной, который получил третий номер посева, в двух сетах одолел Филиппа Кольшрайбера из Германии (№107 ATP).
Мец. Второй круг
Гаэль Монфис (Франция) – Филипп Кольшрайбер (Германии) – 7:6(2), 6:4
Далее по сетке у Монфиса победитель матча Николоз Басилашвили (№36 ATP) – Алехандро Давидович Фокина (№45 ATP).
В текущем сезоне Монфис лишь во второй раз вышел в 1/4 финала в рамках турнира ATP. Впервые он сделал это на Мастерсе в Торонто, где проиграл путевку в полуфинал американцу Джону Изнеру.
Отметим, что Элина Свитолина присутствовала на матче и поддерживала мужа.
Источник — Sport.ua
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