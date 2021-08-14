Торонто. Американцы против топов. Известны полуфинальные пары

Два представителя США попали в четверку лучших на Мастерсе в Канаде

  • 14.08.2021 10:52
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Торонто. Американцы против топов. Известны полуфинальные пары
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Изнер

На Мастерсе в Торонто состоялись матчи 1/4 финала.
 
В полуфинальную стадию шагнули американские теннисисты Джон Изнер и Рейлли Опелка. Они сыграют против Даниила Медведева из России и Стефаноса Циципаса из Греции соответственно.

Торонто. 1/4 финала

Верхняя часть сетки
 
 Даниил Медведев [1] –  Хуберт Хуркач [7] – 2:6, 7:6(6), 7:6(5)
 Джон Изнер –  Гаэль Монфис [11] – 7:6(5), 6:4

Нижняя часть сетки

 Стефанос Циципас [3] –  Каспер Рууд [6] – 6:1, 6:4
 Рейлли Опелка –  Роберто Баутиста-Агут [10] – 6:3, 7:6(1)

Торонто. Пары 1/2 финала

 Даниил Медведев [1] –  Джон Изнер
 Стефанос Циципас [3] –  Рейлли Опелка

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Источник — Sport.ua

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