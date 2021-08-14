Торонто. Американцы против топов. Известны полуфинальные пары

На Мастерсе в Торонто состоялись матчи 1/4 финала.
В полуфинальную стадию шагнули американские теннисисты Джон Изнер и Рейлли Опелка. Они сыграют против Даниила Медведева из России и Стефаноса Циципаса из Греции соответственно.
Торонто. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Даниил Медведев [1] – Хуберт Хуркач [7] – 2:6, 7:6(6), 7:6(5)
Джон Изнер – Гаэль Монфис [11] – 7:6(5), 6:4
Нижняя часть сетки
Стефанос Циципас [3] – Каспер Рууд [6] – 6:1, 6:4
Рейлли Опелка – Роберто Баутиста-Агут [10] – 6:3, 7:6(1)
Торонто. Пары 1/2 финала
Даниил Медведев [1] – Джон Изнер
Стефанос Циципас [3] – Рейлли Опелка
Источник — Sport.ua
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