Луис Суарес повторил рекорд Роналду и Ибрагимовича

Форвард «Атлетико» забивал на всех минутах основного времени матчей

  • 23.09.2021 20:04
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Луис Суарес повторил рекорд Роналду и Ибрагимовича
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Во вторник, 21 сентября «Атлетико» Мадрид в шестом туре Ла Лиги на выезде обыграл «Хетафе» 2:1. Дубль на счету Луиса Суареса.

Уругвайский форвард «матрасников» забил свои голы на 78-й и 91-й минутах.

Это позволило Суаресу повторить рекорд Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича: теперь за свою карьеру уругваец забивал на каждой из 90 минут основного времени матчей. Ранее ему не хватало гола на 78-й минуте.

В нынешнем сезоне на счету Суареса 3 гола в 7 матчах за «Атлетико» Мадрид во всех турнирах.

Источник — El Pais

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