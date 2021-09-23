Луис Суарес повторил рекорд Роналду и Ибрагимовича

Во вторник, 21 сентября «Атлетико» Мадрид в шестом туре Ла Лиги на выезде обыграл «Хетафе» 2:1. Дубль на счету Луиса Суареса.

Уругвайский форвард «матрасников» забил свои голы на 78-й и 91-й минутах.

Это позволило Суаресу повторить рекорд Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича: теперь за свою карьеру уругваец забивал на каждой из 90 минут основного времени матчей. Ранее ему не хватало гола на 78-й минуте.

В нынешнем сезоне на счету Суареса 3 гола в 7 матчах за «Атлетико» Мадрид во всех турнирах.