Самуэль ЭТО’О: «Мбаппе будет на уровне Месси и Роналду»

Экс-форвард «Барселоны» и «Интера» Самуэль Это’О поделился своим мнением по поводу двух главных звезд нового поколения – Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе:
«Холанд? Он очень хороший нападающий. Я не буду говорить иного. Но, на мой взгляд, Мбаппе — уникальный игрок, он будет на уровне Месси и Роналду».
Ранее сообщалось о том, что и Холанд, и Мбаппе могут оказаться в «Реале».
Источник — Cadena Ser
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Попервах и мне казалось, что он из той же "породы", но в последние пару сезонов явно парень скис...
Про Холанда не могу сказать чего-то определенного, так как почти не видел его игру.
Вообще мне кажется, что чисто по теории вероятности, в ближайшие лет 15-20 не стоит ожидать чего-то похожего по уровню мастерства на Роналду и Месси. Вот, например, кого из звезд прошлых лет можно поставить в один ряд с ними? Как мне кажется, никого... Марадону? Он не был так стабилен на протяжении почти двух десятилетий, как эти двое.
Пеле? Не знаю, не уверен. Он почти все свои матчи провел внутри Бразилии. Как бы он играл в Европе - неизвестно...
Так что радуемся, что нам повезло видеть в деле, вживую, одновременно двух Гениальных Игроков. Такой возможности, наверняка, и в ближайшие лет 50 не будет.
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