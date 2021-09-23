Самуэль ЭТО’О: «Мбаппе будет на уровне Месси и Роналду»

Экс-форвард «Барселоны» и «Интера» Самуэль Это’О поделился своим мнением по поводу двух главных звезд нового поколения – Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе:

«Холанд? Он очень хороший нападающий. Я не буду говорить иного. Но, на мой взгляд, Мбаппе — уникальный игрок, он будет на уровне Месси и Роналду».

Ранее сообщалось о том, что и Холанд, и Мбаппе могут оказаться в «Реале».