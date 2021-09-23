Самуэль ЭТО’О: «Мбаппе будет на уровне Месси и Роналду»

Легендарный форвард – о главных звездах нового поколения

  • 23.09.2021 19:42
  • 394 просмотра
  • 1 комментарий
Самуэль ЭТО’О: «Мбаппе будет на уровне Месси и Роналду»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Самуэль Это’О

Экс-форвард «Барселоны» и «Интера» Самуэль Это’О поделился своим мнением по поводу двух главных звезд нового поколения – Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе:

«Холанд? Он очень хороший нападающий. Я не буду говорить иного. Но, на мой взгляд, Мбаппе — уникальный игрок, он будет на уровне Месси и Роналду».

Ранее сообщалось о том, что и Холанд, и Мбаппе могут оказаться в «Реале».

Источник — Cadena Ser

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    svetlog
    svetlog, 23.09.2021 20:09
    0
    Не согласен. Явно не дотягивает до уровня Супер-Мега-Двойки в свои года.
    Попервах и мне казалось, что он из той же "породы", но в последние пару сезонов явно парень скис...
    Про Холанда не могу сказать чего-то определенного, так как почти не видел его игру.
    Вообще мне кажется, что чисто по теории вероятности, в ближайшие лет 15-20 не стоит ожидать чего-то похожего по уровню мастерства на Роналду и Месси. Вот, например, кого из звезд прошлых лет можно поставить в один ряд с ними? Как мне кажется, никого... Марадону? Он не был так стабилен на протяжении почти двух десятилетий, как эти двое.
    Пеле? Не знаю, не уверен. Он почти все свои матчи провел внутри Бразилии. Как бы он играл в Европе - неизвестно...
    Так что радуемся, что нам повезло видеть в деле, вживую, одновременно двух Гениальных Игроков. Такой возможности, наверняка, и в ближайшие лет 50 не будет.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности